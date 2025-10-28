Paolo Fox: Tre shenjat më me fat të ditës – 28 tetor 2025

Yjet i buzëqeshin sot Shigjetarit, Peshqve dhe Akrepit, që ndihen të frymëzuar dhe të mbushur me energji pozitive. Ndërsa Dashi, Luani dhe Ujori duhet të tregojnë më shumë kujdes për të mos u përfshirë në tensione apo lodhje të panevojshme. Qetësia dhe durimi do të jenë aleatët më të mirë të tyre
Sipas parashikimit të Paolo Fox për sot, 28 tetor 2025, disa shenja ndihen të mbushura me energji, ide të reja dhe ndjenja pozitive, ndërsa të tjerat përballen me tensione, lodhje apo pasiguri të përkohshme.
Le të shohim më në detaje cilat janë shenjat më të favorizuara dhe cilat duhet të tregojnë më shumë kujdes sot.
Shenjat më me fat
Shigjetari
Sot je ndër shenjat më të mbara të zodiakut. Ke një dëshirë të fortë për të vepruar, për të planifikuar dhe për të ndjekur ëndrrat e tua. Qielli është plot energji: Mërkuri dhe së shpejti Marsi të japin kurajë, ide dhe guxim për të ndërmarrë diçka të re. Mund të marrësh lajme të mira për një projekt që ke në mendje ose për një ndryshim që do të sjellë frymëmarrje në jetën tënde. Në dashuri, ndjenjat marrin hov dhe mund të lindë një lidhje e re për ata që janë beqarë.
Peshqit
Energjia jote është në rritje dhe yjet të japin ndjesinë e harmonisë dhe qetësisë së brendshme. Fundjava që po afrohet do të jetë shumë pozitive, ndaj dita e sotme është e përshtatshme për të hedhur bazat e planeve të ardhshme. Në dashuri mund të ndjesh më shumë afërsi dhe kuptim me partnerin, ndërsa në punë do të ndihesh më i sigurt në zgjedhjet e tua. Intuita do të të udhëheqë drejt vendimeve të drejta — dëgjoje atë.
Akrepi
Yjet të favorizojnë sot dhe të përgatisin për një periudhë të rëndësishme që po afron. Je në momentin e duhur për të parë frytet e përpjekjeve të tua, qoftë në punë apo në çështje personale. Njerëzit rreth teje do të vlerësojnë aftësitë dhe vendosmërinë tënde. Edhe dashuria është në një fazë ngrohjeje dhe afërsie. Dita sjell siguri, përqendrim dhe një ndjesi se po e kontrollon mirë rrjedhën e jetës tënde.
—
Shenjat më pak me fat
Luani
Edhe pse nuk mungojnë energjia dhe forca, dita e sotme kërkon kujdes. Ka disa shenja tensioni që mund të shtohen në ditët e ardhshme. Mund të ndihesh i lodhur, i ngarkuar ose i mbingarkuar me detyra. Në marrëdhënie, një fjalë e thënë pa mendim mund të shkaktojë keqkuptime. Merr kohë për reflektim dhe mos reago menjëherë. Forca jote do të të ndihmojë të kapërcesh çdo vështirësi, por sot duhet të ngadalësosh ritmin.
Dashi
Fillimi i javës sjell lodhje dhe ndoshta pak nervozizëm. Në dashuri mund të ketë pasur debate të vogla, ndoshta për arsye të kota, por që prishin atmosferën. Edhe në punë mund të kesh ndjesinë se po përballesh me më shumë përgjegjësi se zakonisht. Sot është dita për të ruajtur qetësinë dhe për të mos e marrë çdo gjë personale. Fundjava pritet më pozitive dhe me më shumë qetësi.
Ujori
Ujor, dita nuk është e lehtë: disa tensione ose përballje burokratike mund të të lodhin mendërisht. Nuk të pëlqen të kufizohesh apo të detyrohesh të ndjekësh rregullat e të tjerëve, por ndonjëherë duhet bërë për të ecur përpara. Mund të ndjesh se nuk ke kontroll të plotë mbi situatat, por kjo është vetëm kalimtare. Mos e humb qetësinë dhe shmang debatet në punë apo në çift: pas mesjavës, klima do të përmirësohet ndjeshëm. /noa.al
