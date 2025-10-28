Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 28 tetor 2025

Lexo parashikimin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë kanë rezervuar yjet për ty: parashikimet astrologjike të së martës, 28 tetor 2025, për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Si zakonisht, fillimet e javës janë pak të vështira. Disa shenja, si e jotja – Dashi – por edhe Gaforrja dhe Bricjapi, e ndjejnë se e hëna dhe e marta janë ditë më të lodhshme. Prandaj nëse sot ke të bësh me këto shenja, ruaj qetësinë dhe gjakftohtësinë. Në dashuri mund të ketë pasur ndonjë keqkuptim, sidomos kur kthehesh në shtëpi i lodhur dhe pa dëshirë për të dëgjuar apo kuptuar. Megjithatë, në javët e ardhshme pritet një periudhë pajtimi dhe afërsie më të madhe.
Reflektim për qiellin e sotëm: Dashi, sot lodhja mund të të bëjë më pak i duruar si në punë, ashtu edhe në dashuri. Është normale pas disa ditësh të ngarkuara të kesh mungesë durimi. Mundohu të marrësh pak kohë për veten dhe të rikuperosh energjitë, sepse periudha që po vjen sjell mundësi reale për qartësi dhe ribashkim në marrëdhënie.
Demi
Sot është një ditë aktive, madje duhet të lëvizësh me shpejtësi, sidomos nëse ke çështje të pazgjidhura. Të mërkurën dhe të enjten mund të ndihesh i keqkuptuar nga të tjerët dhe kjo mund të të bëjë të ngritësh zërin. Rekomandohet qetësi dhe durim: çdo përpjekje që bën tani do të ketë rëndësi për të ardhmen, edhe pse ndoshta puna apo financat nuk janë aq të qëndrueshme sa më parë.
Reflektim për qiellin e sotëm: Demi, mos lejo që tensionet e ditës të të pushtojnë. Përballoji situatat me gjakftohtësi dhe diplomaci. Çdo hap që bën tani, sado i vogël, do të të ndihmojë të ndërtosh një bazë më të fortë për muajt që vijnë.
Binjakët
Pas një fundjave të lodhshme, dita sjell mundësi për pajtime dhe qartësi në marrëdhënie. Të mërkurën dhe të enjten parashikohen ditë të mira për çiftet që duan të afrohen sërish. Megjithatë, duhet kujdes në aspektin financiar, sepse Mërkuri po hyn në një pozicion që kërkon vëmendje. Kush ka një aktivitet që nuk ecën mirë ose nuk ndjehet i vlerësuar në punë, mund të mendojë për ndryshime në fillim të nëntorit.
Reflektim për qiellin e sotëm: Binjakë, sot është dita e duhur për të folur hapur dhe për të qartësuar keqkuptimet. Kujdes me financat dhe mos merr vendime të nxituara. Fillo të reflektosh mbi atë që të bën të ndihesh i plotësuar si në punë, ashtu edhe në jetën personale.
Gaforrja
Qielli po të kthen ngadalë dashurinë dhe qetësinë. Edhe pse ndjenjat nuk janë zhdukur kurrë, kohët e fundit ke qenë nën presion. Gaforrja është shumë emocionale dhe shpesh e drejtuar nga ndjenjat: edhe kur e do shumë dikë, lodhja mund të të bëjë të thuash gjëra që nuk i mendon. Fundjava që vjen do të sjellë një përmirësim të dukshëm.
Reflektim për qiellin e sotëm: Gaforre, mos u ndje fajtor për luhatjet emocionale: është pjesë e karakterit tënd. Mundohu vetëm të kontrollosh më mirë reagimet në momente tensioni. Një gjest i vogël kujdesi ose një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë për të rikthyer qetësinë dhe dashurinë. Fundjava do të sjellë rezultate të mira nëse përgatitesh që tani.
Luani
Sot është dita e duhur për të reflektuar mbi ndjenjat e tua dhe për të parë nëse diçka nuk shkon. Megjithatë, duhet të jesh i kujdesshëm me ditët e ardhshme – të mërkurën, të enjten dhe të premten – sepse do të ketë shumë tension në ajër. Do të jesh fitimtar, por edhe i lodhur. Mos e tepro me angazhime që nga nesër.
Reflektim për qiellin e sotëm: Luani, shfrytëzoje këtë ditë për të kuptuar çfarë nuk të bind plotësisht dhe për të mos reaguar me nxitim. Dëgjo më shumë veten dhe mos harro se kërkimi i ekuilibrit midis nevojave të tua dhe atyre të të tjerëve është thelbësor. Përgatitu me qetësi për ditët më të ngarkuara që po vijnë.
Virgjëresha
Nëntori do të jetë një muaj i rëndësishëm për ty dhe do të sjellë rikuperim, por për momentin ke nevojë për forcë dhe durim. Ti je gjithmonë mbështetja e të tjerëve, njeriu i arsyeshëm që ruan qetësinë në çdo situatë. Megjithatë, sot ndjen lodhje dhe ke nevojë për praninë e një personi të dashur apo miqësor që të të ndihmojë të rikuperosh energjitë.
Reflektim për qiellin e sotëm: Virgjëreshë, edhe pse je zakonisht pika e fortë për të tjerët, sot ke nevojë të ndihesh i mbështetur. Mos ki frikë të kërkosh ndihmë apo të mbështetesh te dikush që e di se mund t’i besosh. Gjej qetësi në gjërat e vogla dhe do të ndjesh se energjia pozitive po rikthehet ngadalë.
Peshorja
Nuk përjashtohen zhvillime të reja ose mundësi në dashuri, me ndikimin e favorshëm të Venusit. Edhe disa planetë të tjerë që tani ndodhen në pozicione pozitive ndihmojnë në përmirësimin e çështjeve ekonomike, në ekuilibrimin e financave apo në mundësi për të ardhura shtesë. Megjithatë, ndikimi i Jupiterit kundër tregon se gjendja financiare mund të mos jetë plotësisht e qëndrueshme. Pavarësisht kësaj, duket se ka një telefonatë, një propozim apo një projekt që të ngjall entuziazëm — mos e harro këtë ndjesi.
Reflektim për qiellin e sotëm: Peshore, këto ditë mund të kuptosh se pasioni për projekte të reja të ndihmon të kalosh edhe vështirësi financiare apo emocionale. Aftësia jote për të ruajtur ekuilibrin është forca që të mban të përqendruar në mundësitë që jeta po të ofron. Mos u frikëso nga ndonjë ngadalësim apo pengesë e përkohshme: vazhdo të investosh në të ardhmen dhe në gjithçka që të ndez shpirtin.
Akrepi
Nëntori është muaji yt: pikërisht tani do të përcaktohen fatet e një projekti apo aktiviteti të rëndësishëm. Nëse ke paraqitur diçka me vlerë, është momenti të dëgjosh me kujdes vlerësimet dhe mendimet e të tjerëve. Mund të veçoj fundjavën — të shtunën dhe të dielën — si ditë të mira për rikuperim dhe momente të veçanta në dashuri.
Reflektim për qiellin e sotëm: Akrepi, po hyn në një periudhë vendimtare për qëllimet e tua. Koha për të korrur frytet e përpjekjeve të tua po afrohet. Dëgjo me kujdes këshillat dhe kritikat konstruktive të të tjerëve, sepse do të të ndihmojnë të përmirësohesh. Edhe dashuria dhe marrëdhëniet personale do të ndihen më të ngrohta dhe më të sinqerta. Kurajua për t’u përballur me veten dhe për të dëgjuar me vërtetësi do të të sjellë kënaqësi të mëdha në ditët që vijnë.
Shigjetari
Rrugë e hapur për projektet dhe dëshirën për t’u vënë në lëvizje. Me Marsin që do të hyjë në shenjën tënde nga 4 nëntori dhe me Merkurin tashmë aktiv, ke shumë ide në mendje: ndoshta një udhëtim mes nëntorit dhe dhjetorit ose nisja e një nisme të re. Si gjithmonë, Shigjetarët duan të ngjiten në maja — qoftë në kuptimin praktik apo shpirtëror — dhe tani ke një qëllim të ri për të arritur.
Reflektim për qiellin e sotëm: Shigjetar, entuziazmi që ndien sot është forca jote më e madhe. Mos e përmbaj dëshirën për të provuar dhe për të nisur aventura të reja. Çdo sukses i vogël është një hap drejt qëllimit tënd. Mos lejo që skeptikët të të ndalin: dëgjo instinktin dhe fillo të ndërtohesh drejt asaj që ndjen më afër shpirtit.
Bricjapi
Nëse ke pasur pasiguri apo dyshime në dashuri, pas javës së parë të nëntorit do të mund të rigjesh qetësinë. Madje, muaji nëntor do të të bëjë të kuptosh se puna është e rëndësishme, por marrëdhëniet e dashurisë dhe miqësisë vlejnë më shumë. Qielli sot është i mirë dhe gjatë gjithë javës nuk do të kesh Hënën kundër. Megjithatë, edhe pse dita është e favorshme, duket se ke shumë angazhime dhe ndien lodhje, stres apo nevojën për të zgjidhur disa detyrime financiare të prapambetura.
Reflektim për qiellin e sotëm: Bricjap, edhe pse puna të merr shumë kohë, vlera e vërtetë qëndron te njerëzit që ke afër. Shfrytëzo energjinë e ditës për të vënë rregull në jetën tënde, por mos e neglizho dashurinë dhe miqësinë. Jep vetes momente pushimi dhe mos hezito të kërkosh mbështetje kur ndihesh i ngarkuar: ndonjëherë, ndarja e barrës është zgjidhja më e mençur.
Ujori
Ke nevojë të jetosh ndjenja të thella dhe t’i shprehësh ato lirisht, sidomos në dashuri. Por midis të mërkurës dhe të premtes priten ditë tensioni dhe përballjes. Mund të jetë koha për të rishikuar një marrëveshje apo për të përballuar çështje burokratike që të lodhin. Ujori nuk duron dot kufizimet dhe nuk i pëlqen të bëjë atë që bëjnë të gjithë, por ndonjëherë është e nevojshme të përballesh me realitetin. Ditë të forta, plot ngarkesë emocionale.
Reflektim për qiellin e sotëm: Ujor, tensioni që ndien është shenjë se po hyn në një fazë ndryshimi të vlefshëm, edhe pse jo të lehtë. Ruaj frymën tënde të lirë, por mëso të menaxhosh energjinë në ditët më të ngarkuara. Dashuria dhe pasionet do të të japin forcën për të kaluar çdo pengesë dhe për të përballuar edhe sfidat më monotone me guxim e krijimtari.
Peshqit
Mundohu të planifikosh që tani fundjavën, sepse të paralajmëroj: ditët e para të nëntorit do të jenë shumë pozitive, me Hënën në shenjën tënde. Do të ndjesh harmoni, forcë dhe një energji të veçantë që do të ndikojë si në dashuri, ashtu edhe në marrëdhëniet e përditshme. Me Marsin dhe Hënën në favor, fundjava do të jetë e mbushur me ndjenja dhe vitalitet.
Reflektim për qiellin e sotëm: Peshq, je në qendër të vëmendjes këtë javë: energjia dhe karizma jote janë në rritje. Lëri pas pasiguritë e ditëve të fundit dhe përqendrohu te gjërat që të bëjnë të lumtur. Organizohu për të kaluar një fundjavë të këndshme me njerëzit e duhur dhe mos injoro intuitën tënde — ajo do të jetë udhërrëfyesi yt më i mirë për qetësi dhe përparim. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd