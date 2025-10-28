Treni i pasagjerëve del nga shinat në Republikën Çeke pas përplasjes me një kamion

Një tren pasagjerësh doli nga shinat pasi u përplas me një kamion midis qyteteve çeke Belčice dhe Březnica.
Kjo u deklarua nga Martin Kavka, përfaqësues i Agjencisë Çeke të Menaxhimit të Emergjencave të Hekurudhave.
Monika Novakova, një përfaqësuese e shërbimeve të emergjencës së Republikës Qendrore Çeke, tha se gjashtë persona u trajtuan dhe njëri prej tyre u dërgua me helikopter në një spital në qytetin e Plzenit me lëndime të rënda.
Zëdhënësi i policisë, Pavel Truksa, theksoi se shoferi i trenit dhe kamionit u plagosën në aksident dhe ekipet e shpëtimit u detyruan t’i nxirrnin ata nga kabina. Në tren ndodheshin rreth 20 pasagjerë, të cilët u evakuuan të gjithë.
Novakova vuri në dukje se përveç një personi të plagosur rëndë, tre persona me lëndime të lehta u dërguan në një spital në qytetin Przybaram, dhe dy persona morën ndihmë mjekësore në vendngjarje.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd