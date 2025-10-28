Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Treni i pasagjerëve del nga shinat në Republikën Çeke pas përplasjes me një kamion
Transmetuar më 28-10-2025, 07:40

Një tren pasagjerësh doli nga shinat pasi u përplas me një kamion midis qyteteve çeke Belčice dhe Březnica.

Kjo u deklarua nga Martin Kavka, përfaqësues i Agjencisë Çeke të Menaxhimit të Emergjencave të Hekurudhave.

Monika Novakova, një përfaqësuese e shërbimeve të emergjencës së Republikës Qendrore Çeke, tha se gjashtë persona u trajtuan dhe njëri prej tyre u dërgua me helikopter në një spital në qytetin e Plzenit me lëndime të rënda.

Zëdhënësi i policisë, Pavel Truksa, theksoi se shoferi i trenit dhe kamionit u plagosën në aksident dhe ekipet e shpëtimit u detyruan t’i nxirrnin ata nga kabina. Në tren ndodheshin rreth 20 pasagjerë, të cilët u evakuuan të gjithë.

Novakova vuri në dukje se përveç një personi të plagosur rëndë, tre persona me lëndime të lehta u dërguan në një spital në qytetin Przybaram, dhe dy persona morën ndihmë mjekësore në vendngjarje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

