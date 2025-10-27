Kaos në autostradën greke VOAK: 32-vjeçari shqiptar përplasi tetë automjete, arrestohet pas arratisjes

Kreta, 27 Tetor 2025
Një incident dramatik ka tronditur autostradën VOAK në Greqi, ku një 32-vjeçar shqiptar shkaktoi kaos duke përplasur me qëllim tetë automjete, disa prej tyre me turistë. Ngjarja ndodhi ndërsa shoferi drejtonte një makinë tip “Chevrolet” me shpejtësi të madhe, duke rrezikuar jetën e dhjetëra drejtuesve dhe pasagjerëve.
Dëshmitarët raportuan se makina e zezë përplasej “si raketë” në pjesën e pasme të automjeteve të tjera, duke shkaktuar devijime nga rruga dhe dëmtime të mbrojtëseve anësore dhe ndarëseve qendrore. Një turiste tha: “Donte të na vriste. E ndjemë. Përpiqej të ‘ngjitej’ mbi makinën tonë.”
Pas dëmtimit të automjetit dhe shpërthimit të gomës së njërës anë, shoferi braktisi makinën dhe u largua në këmbë drejt Heraklionit. Policia e lokalizoi dhe e arrestoi në zonën Kokkini Hani. Gjatë marrjes në pyetje, 32-vjeçari tregoi sjellje sfiduese, duke i thënë personave që dëmtoi: “Epo mirë, mos u bëni dramë…”
Policia ka ngritur kallëzim penal ndaj tij për rrezikim serioz të sigurisë rrugore, shkaktim dëmesh materiale dhe braktisje të vendit të aksidentit. Dosja do t’i përcillet Prokurorisë së Heraklionit për vlerësim të mëtejshëm.
