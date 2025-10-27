‘Euro 2032’ i hiqet Italisë? Ja ku pritet të mbahet kompeticioni!

Një lajm i bujshëm vjen nga Rusia në lidhje me mundësinë e organizimit të Euro 2032, nëse Italisë do t’i hiqet e drejta e mbajtjes së kompeticionit më të rëndësishëm evropian.
Presidenti i Federatës Ruse të Futbollit, Alexander Dyukov ka bërë të ditur se vendi i tij është gati të mirëpresë Evropianin e vitit 2032 në vend të Italisë, me vendin e Apenineneve që ka si problem kryesor në këtë pikë, çështjen e stadiumeve.
‘Rusia është gati të mirëpresë Euro 2032 në vend të Italisë-është shprehur Alexander Dyukov për portalin rus Sport.ru kur u pyet se çfarë do të ndodhë nëse Italia e humbet të drejtën për të pritur turneun e madh kontinental.
Ndërkaq portali rus vë në dukje se UEFA deri tani ka miratuar një nga 10 stadiumet e propozuara, ndërkohë që i gjithë turneu mund t’i besohet Turqisë e cila është bashkëorganizatore e Italisë e Evropianit që do të mbahet pas 7 vitesh.
