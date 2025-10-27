Përshkallëzim në kufirin libanez: paqeruajtësit e OKB rrëzojnë dronin izraelit, ata i gjuajnë me tank

Bejrut, 27 Tetor 2025
Tensionet mes Izraelit dhe misionit paqeruajtës të OKB-së në Liban (UNIFIL) janë rritur ndjeshëm pas një incidenti të ndodhur në jug të vendit, ku trupat e UNIFIL rrëzuan një dron izraelit që po fluturonte mbi një patrullë të tyre.
Sipas deklaratës zyrtare të UNIFIL, droni izraelit po fluturonte “në mënyrë agresive” pranë qytetit kufitar Kfar Kila, duke detyruar paqeruajtësit të ndërmarrin “kundërmasa të nevojshme mbrojtëse”. Misioni i OKB-së theksoi se veprimi ishte mbrojtës dhe i diktuar nga rreziku i perceptuar në terren.
Ushtria izraelite, nga ana tjetër, e cilësoi fluturimin e dronit si “aktivitet rutinë të mbledhjes së inteligjencës”. Zëdhënësi i saj, Lt Col Nadav Shoshani, deklaroi se “forcat e UNIFIL qëlluan qëllimisht dhe rrëzuan dronin, ndonëse ai nuk përbënte asnjë kërcënim”. Ai shtoi se më pas një granatë u hodh drejt zonës ku u rrëzua droni, por “pa asnjë zjarr të drejtuar ndaj trupave të UNIFIL”.
Sipas misionit të OKB-së, pak çaste më vonë një tank izraelit hapi zjarr në drejtim të paqeruajtësve, por fatmirësisht nuk pati as të lënduar dhe as dëme materiale. Incidenti po hetohet përmes kanaleve të koordinimit ushtarak midis palëve.
Ngjarja ndodh pavarësisht armëpushimit të nëntorit të kaluar që i dha fund përkohshëm luftës mes Izraelit dhe Hezbollahut. Megjithatë, ushtria izraelite ka vijuar fluturimet dhe sulmet ajrore në territorin libanez, duke pretenduar se synon të pengojë rigrupimin dhe riarmatimin e Hezbollahut.
Sipas qeverisë libaneze dhe OKB-së, këto veprime përbëjnë shkelje të sovranitetit të Libanit dhe të marrëveshjes së armëpushimit. Rrëzimi i dronit përbën një veprim të rrallë nga UNIFIL, që operon në kufirin jugor të Libanit që prej vitit 1978 dhe pritet të nisë një tërheqje graduale nga vendi në fund të vitit 2026.
Ngjarja e fundit e ngjashme u regjistrua në tetor 2024, kur një anije gjermane pjesë e UNIFIL neutralizoi një dron izraelit pranë bregdetit libanez gjatë përplasjes së atëhershme midis Izraelit dhe Hezbollahut.
