Shoferi braktis makinën me 193 kg kanabis në kufirin shqiptaro-grek

Një operacion i përbashkët mes Departamentit të Narkotikëve të Janinës dhe Policisë së Konicës ka çuar në sekuestrimin e një sasie të konsiderueshme droge në kufirin shqiptaro-grek.
Sipas autoriteteve greke, në orët e para të mëngjesit janë kapur plot 193 kilogramë e 212 gramë marijuanë, të ndara në 125 pako, të fshehura në një automjet me targa të huaja.
Shoferi i mjetit, duke kuptuar praninë e policisë, tentoi të shmangte kontrollin duke bërë një kthesë të menjëhershme dhe duke rritur shpejtësinë. Gjatë ndjekjes, ai humbi kontrollin e makinës, e cila devijoi dhe ndaloi.
Më pas, drejtuesi u largua me vrap, duke përfituar nga errësira dhe terreni i pyllëzuar i zonës, duke arritur të shpëtojë përkohësisht nga kapja.
Automjeti u sekuestrua nga autoritetet, ndërsa hetimet për identitetin e drejtuesit janë në vijim nga Departamenti i Narkotikëve dhe Drejtoria Rajonale e Policisë së Epirit.
