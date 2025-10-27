GJKKO lë në fuqi sekuestron e pasurive të Jamarbër Malltezit dhe Argita Berishës

Tiranë- Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka rrëzuar kërkesën e Jamarbër Malltezit dhe Argita Berishës për heqjen e sekuestrit mbi një sërë pasurish të vendosura në kuadër të dosjes së njohur si “Partizani”.
Vendimi është dhënë nga gjyqtarja Elsa Ulliri, e cila ka vendosur të lërë në fuqi masën e “ngrirjes” së pronave që i përkasin dhëndrit dhe vajzës së ish-kryeministrit Sali Berisha.
Malltezi dhe Berisha kishin kërkuar lirimin nga sekuestroja të rreth 25 pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, duke argumentuar se ato nuk janë të barazvlefshme me produktin e veprës penale të dyshuar. Sipas kërkesës së paraqitur, një pjesë e pronave janë bashkëpronësi e Argita Malltezit, e cila nuk është subjekt hetimi penal në këtë çështje.
Vendimi i GJKKO-së vjen ndërkohë që hetimet për dosjen “Partizani” vijojnë nën drejtimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK), e cila ka vendosur masa sigurie ndaj disa pronave të familjes Berisha-Malltezi.
