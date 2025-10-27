Berisha vazhdon sulmet ndaj kreut të SPAK: Është armik i pluralizmit, mercenar i Ramës! S’kam asgjë personale, ato çfarë kam patur ia kam thënë Dumanit

TIRANA- Kryedemokrati Sali Berisha ka akuzuar kreun e SPAK, Altin Dumanin se është armik i pluralizmit dhe mercenar i kryeministrit Edi Rama. Gjatë fjalës së tij në një prononcim për mediat jashtë Kuvendit, Berisha u shpreh se nuk ka asgjë personale përsa i përkët ‘përplasjeve’ me Dumanin duke shtuar se çfarëdo që ka pasur për t’i thënë, ja ka thënë tashmë.
“S’kam asgjë personale, ato çfarë kam patur i kam thënë Dumanit. Unë këtu kam hallin e qytetarëve, nëse kërkojnë të bëjnë pyetje thjesht për të mbrojtur interesat e qytetarëve. Këto ditë po gumëzhin Tirana se po bëhet avokat i Lubisë. Pyetjet e mia kanë të bëjnë me faktin se sa ka kthyer kjo prokuroi nga 1 mld euro të plaçkitura nga qeveritarët te qytetarët shqiptarë. Është armik i pluralizmit, mercenar i Ramës që vitin elektoral sulmon opozitën dhe i vë në arrest shtëpie, arrest burg, ndjekje penale, në mënyrë që partia e krimit dhe ia vetë të fitojnë zgjedhjet”, tha Berisha.
