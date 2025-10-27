Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Lëvizje e bujshme: Ish-ministri i Albin Kurtit, Liburn Aliu, emërohet Drejtor i Portit të Durrësit
Transmetuar më 27-10-2025, 12:52

27 Tetor 2025

Një zhvillim i papritur në skenën politike dhe institucionale shqiptare.

Liburn Aliu, ish-ministër i Infrastrukturës në Qeverinë e Kosovës nën drejtimin e Albin Kurtit, është emëruar Drejtor i Portit të Durrësit. Vendimi është firmosur nga ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, në Qeverinë e Shqipërisë.

Ky emërim vjen vetëm pak muaj pasi Aliu dha dorëheqje nga posti i ministrit në Prishtinë, më 27 gusht 2025, një ditë pas zgjedhjes së Dimal Bashës si kryetar i Parlamentit të Kosovës. Në një reagim gjatë verës, Aliu kishte theksuar se “ndryshimet politike” në institucionet e larta ishin arsyeja e largimit të tij nga detyra.

Emërimi i tij në Durrës shihet si shenjë e afrimit të bashkëpunimit ekonomik dhe institucional mes Shqipërisë dhe Kosovës, veçanërisht në sektorin e infrastrukturës dhe transportit detar.

Porti i Durrësit po përgatitet për fazën e re të zhvillimit dhe investimeve strategjike, ku përvoja e Aliut në fushën e planifikimit urban dhe transportit pritet të luajë rol kyç.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

