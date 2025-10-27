‘Viti 2030 do të ndryshojë gjithçka’: Njeriu që parashikoi revolucionin e Inteligjencës Artificiale zbulon çfarë na pret më tej

27 Tetor, 2025
Futuristi dhe shpikësi i njohur Ray Kurzweil, i cili parashikoi me saktësi shpërthimin e Inteligjencës Artificiale, po jep tashmë një vizion të ri për të ardhmen — dhe ajo që vjen pas vitit 2030 duket edhe më e jashtëzakonshme.
Në librin e tij të vitit 1999, “The Age of Spiritual Machines”, Kurzweil parashikoi se deri në vitet 2020, IA do të kryente shumicën e detyrave njerëzore — diçka që sot po e shohim të ndodhë në kohë reale. Nga 147 parashikimet që ka bërë që prej viteve ’90, ai pretendon se rreth 86% janë realizuar me saktësi.
Por sipas tij, vala e ardhshme do të shkojë shumë përtej automatizimit. 👉 Deri në vitin 2032, priten përparime që mund të ngadalësojnë apo edhe të përmbysin procesin e plakjes. 👉 Në vitet 2030, nanorobotët mund të lidhin trurin e njeriut me “cloud”-in, duke krijuar një ndërthurje të re mes biologjisë dhe teknologjisë. 👉 Ndërsa deri në vitin 2045, Kurzweil beson se njerëzimi do të arrijë Singularitetin – momentin kur inteligjenca njerëzore dhe ajo artificiale bashkohen plotësisht, duke zgjeruar kufijtë e vetëdijes.
Ai e quan këtë periudhë “dekadën më transformuese në historinë e njerëzimit”, ku kreativiteti dhe llogaritja bashkohen për të krijuar një epokë të re të evolucionit njerëzor.
Ndërkohë, vetëm tre vite pas shpërthimit të inteligjencës artificiale gjenerative, korporatat më të mëdha amerikane po ndryshojnë rrënjësisht mënyrën se si funksionon tregu i punës. Kompani si JPMorgan, Goldman Sachs, Ford, Salesforce, Walmart, Amazon apo Klarna po automatizojnë një pjesë të madhe të proceseve, duke zëvendësuar role tradicionale me sisteme të bazuara në IA.
Sipas Goldman Sachs, rreth 6–7% e punonjësve në SHBA rrezikojnë humbjen e vendit të punës për shkak të automatizimit, ndërsa të dhënat e Stanford Digital Economy Lab tregojnë se punësimet në sektorët më të ekspozuar ndaj IA janë ulur me 13%, veçanërisht në fushat e zhvillimit të softuerëve, shërbimeve ndaj klientit dhe administratës.
📍Nëse parashikimet e Kurzweil vazhdojnë të realizohen, vitet që na presin mund të jenë fillimi i një epoke ku kufiri mes njeriut dhe makinerisë do të bëhet gjithnjë e më i paqartë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd