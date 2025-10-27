Trafik droge në sasi të mëdha nga Kolumbia, arrestohet shqiptari që kërkohej prej 10 vitesh!

Më 23 tetor u arrestua në Shqipëri Armando Bako, i cili ishte në arrati për më shumë se dhjetë vjet.
Bako ishte subjekt i një urdhri për bashkim dënimesh që arrinin gjithsej 29 vite burgim, pasi ishte shpallur fajtor si pjesëtar i një organizatë kriminale me karakter mafioz, e angazhuar në trafikun ndërkombëtar të sasive të mëdha të lëndëve narkotike, me rrugë furnizimi që vinin nga Kolumbia, Spanja dhe Shqipëria.
Personi ishte zhdukur në prill të vitit 2013, në momentin e lëshimit të urdhrit të parë për ekzekutimin e dënimit me burg, pas një dënimi me 22 vite burgim për të njëjtat vepra penale.
Hetimet e mëvonshme gjyqësore çuan në lëshimin e urdhrit të bashkimit të dënimeve, që përcaktoi dënimin aktual.
Hetimet, të kryera me vendosmëri ndër vite dhe të mbështetura nga bashkëpunimi ndërkombëtar policor, bënë të mundur lokalizimin e të arratisurit në Shqipëri, ku ai ishte strehuar duke përdorur emra të ndryshëm të rremë për të shmangur arrestimin.
Edhe në momentin e ndalimit, Bako u përpoq të fshehë identitetin e tij, duke u dhënë hetuesve shqiptarë një nga pseudonimet që kishte përdorur më parë për të shmangur kontrollet./Corriere de la Serra.
