Balona misterioze me helium paralizon Lituaninë: Aeroporti i Vilniusit dhe kufiri me Bjellorusinë mbyllen

LITUANI – Lituania ka ndërmarrë masa drastike duke mbyllur të dielën pikat kufitare të Aeroportit të Vilniusit dhe kufirin me Bjellorusinë, pas disa objekteve të dyshimta, të identifikuara si balona me helium, që hynë në hapësirën ajrore të vendit. Ky është incidenti i katërt i këtij lloji brenda një jave, njofton Qendra Kombëtare e Menaxhimit të Krizave.
Autoritetet lituaneze deklarojnë se balonat dërgohen nga kontrabandistë që transportojnë cigare të paligjshme, por fajësojnë edhe Presidentin e Bjellorusisë, Alexander Lukashenko, për mosndalimin e kësaj praktike. Lukashenko është një aleat i ngushtë i Presidentit rus, Vladimir Putin.
Trafiku në aeroportin e kryeqytetit u pezullua deri në orën 23:40 GMT, ndërsa kufiri me Bjellorusinë mbetet i mbyllur deri pas një takimi të Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Lituanisë të hënën. Aeroporti i Vilniusit është mbyllur gjithashtu më 5 tetor, të martën, të premten dhe të shtunën e kësaj jave, gjithmonë për shkak të balonave që hynin në hapësirën ajrore të kryeqytetit.
