FOTOT/ Grekët shpëtojnë shqiptarin me varkë të mbytur në mes të detit, shokohen nga ajo që zbulojnë pasi e nxorën të gjallë

Një operacion shpëtimi që filloi si një rast emergjence në det, përfundoi në një zbulim të madh trafikimi droge pranë brigjeve të Igumenicës.
Në orët e para të mëngjesit të 24 tetorit 2025, një anije patrullimi e Rojës Bregdetare Greke shpëtoi një 50-vjeçar shqiptar, i cili ndodhej në një varkë gjysmë të fundosur pranë ishullit të vogël “Prasoudi” në afërsi të Igumenicës.
Menjëherë pas shpëtimit, autoritetet greke ngritën në terren Zyrën e Sigurisë, Njësinë e Luftës kundër Narkotikëve (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) dhe Njësinë e Misioneve Speciale (Κ.Ε.Α.), të cilat filluan kërkime të zgjeruara në det dhe në tokë për të zbuluar shkaqet e mbytjes.
Zbulimi tronditës
Gjatë hetimeve, me ndihmën e një zhytësi privat, nga brendësia e mjetit të fundosur u gjetën pesë pako plastike që përmbanin kanabis të papërpunuar, me peshë 79,75 kilogramë.
Kërkimet vijuan edhe ditën tjetër, më 25 tetor, kur në zonën detare “Vonta” të Sajadës u gjet një çantë tjetër, pjesë e të njëjtës ngarkesë, që përmbante gjashtë pako të tjera me kanabis, me peshë 56,13 kilogramë.
Në total, u sekuestruan 135,88 kilogramë kanabis, me një vlerë tregu rreth 400 mijë euro.
Arrestimi i shqiptarit
Hetimet e drejtuara nga Kapitaneria Qendrore e Portit të Igumenicës çuan në arrestimin e 50-vjeçarit shqiptar, i cili akuzohet për trafik ndërkombëtar narkotikësh dhe hyrje të paligjshme në territor, pasi nuk kishte dokumente udhëtimi.
Së bashku me lëndën narkotike, autoritetet sekuestruan edhe varkën poliestre të përdorur për transportin, si dhe një telefon celular që po analizohet si provë.
Ngjarja ka shkaktuar jehonë të madhe në Greqi, pasi shpëtimi i një të mbyturi në det u kthye në një operacion të gjerë antidrogë, që zbuloi një nga sasitë më të mëdha të kanabisit të papërpunuar të kapura kohët e fundit në zonën e Igumenicës. /noa.al
