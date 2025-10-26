Përse Flavio u shua në lule të rinisë. Sëmundja që e mori si rrufe dhe pse ishte i shëndetshëm

Flavio Saraci, 19 vjeç, u gjet i vdekur në shtëpi – trupi u zbulua nga vëllai i vogël
Një sëmundje e papritur dyshohet se i ka marrë jetën të riut, i njohur nga të gjithë si i shëndetshëm, sportist dhe pa probleme mjekësore.
Një ngjarje e rëndë ka tronditur qetësinë e fshatit Masotti, në komunën Serravalle Pistoiese. Flavio Saraci, 19 vjeç, u gjet pa shenja jete në dhomën e tij nga vëllai vetëm 10-vjeçar, në pasditen e së premtes, 24 tetor, raporton noa.al.
Sipas të dhënave të para, ai ka humbur jetën nga një ndalesë e papritur fizike, ndonëse ishte në gjendje të mirë shëndetësore dhe pa asnjë sëmundje të njohur.
Sëmundja e papritur dhe ndërhyrja e urgjencës
Rreth orës 18:00, vëllai i vogël i Flavios hyri në dhomë dhe kuptoi se diçka nuk shkonte. Sipas “La Nazione”, djali ishte i palëvizshëm dhe nuk reagonte. Brenda pak çastesh, familja njoftoi shërbimin e urgjencës. Në vendngjarje mbërriti ekipi i 118-ës, i cili e transportoi të riun me urgjencë në spitalin San Jacopo të Pistoias.
Megjithë përpjekjet e mjekëve për ta ringjallur, nuk pati asnjë rezultat. Lajmi i vdekjes së tij tronditi thellë familjen, që mbërriti menjëherë në spital, e shokuar përballë një tragjedie kaq të papritur.
Kush ishte Flavio Saraci
Flavio ishte bir i një familjeje me origjinë shqiptare, lindur dhe rritur në Serravalle Pistoiese. Ai kishte ndjekur gjimnazin shkencor “Filippo Pacini” në Pistoia, në drejtimin Shkenca të Aplikuara, dhe ishte diplomuar vitin e kaluar. Miqtë e kujtojnë si një djalë atletik, të sjellshëm dhe të rezervuar, me një pasion të madh për sportin dhe palestrën. Askush nuk e kishte menduar se një problem i papritur shëndetësor do t’i merrte jetën kaq herët.
Hetimet për shkaqet
Trupi i djalit ndodhet aktualisht në spitalin San Jacopo, ku mjekët po shqyrtojnë mundësinë e kryerjes së autopsisë për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Ndërkohë, mes të rinjve të zonës dhe në komunitetin shqiptar lokal, është përhapur një ndjenjë e thellë tronditjeje dhe mosbesimi.
Dhimbja e një komuniteti të goditur dy herë
Sipas “La Nazione”, vdekja e Flavio Saracit është humbja e dytë e rëndë brenda pak ditësh për banorët e Masottit. Vetëm një javë më parë, e njëjta lagje ishte tronditur nga aksidenti ku humbi jetën 17-vjeçari Matteo Ducceschi.
Dy jetë të reja të ndërprera në një hark kohor kaq të shkurtër kanë zhytur një komunitet të tërë në dhimbje dhe trishtim të thellë. /noa.al
