E trishtë në Itali: 19-vjeçari shqiptar gjendet i vdekur në dhomën e tij, zbardhen detajet e para. Emri

Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin shqiptar në Itali, pasi një 19-vjeçar, identifikuar si Flavio Saraci, u gjet i pajetë në dhomën e tij në Masotti, Serravalle Pistoiese. Trupin e tij e ka zbuluar vëllai më i vogël mëngjesin e 24 tetorit.
Sipas raportimeve nga mediat italiane, i riu ishte në gjendje të mirë fizike dhe pa probleme të njohura shëndetësore. Vdekja e papritur dyshohet se mund të ketë ardhur nga një sëmundje e fshehtë, por autoritetet nuk kanë përjashtuar ende asnjë pistë, deri në përfundimin e autopsisë.
Flavio, i cili ishte diplomuar vitin e kaluar në Institutin “Filippo Pacini” në Pistoia, njihej si një djalë i qetë, sportiv dhe i dashur në komunitet.
Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të shërbimeve të urgjencës dhe transportimit në spitalin “San Jacopo”, mjekët konfirmuan vdekjen e tij. Lajmi ka tronditur thellë familjen Saraci dhe komunitetin shqiptar në zonë, që po i japin lamtumirën me dhimbje të madhe të riut 19-vjeçar.
Autoritetet kanë urdhëruar kryerjen e autopsisë për të zbardhur shkaqet e sakta të vdekjes misterioze.
