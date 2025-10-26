Reforma fiskale 2026–2030: falje tatimesh, rivlerësim pasurie dhe përfitime të reja për qytetarët dhe biznesin

Çfarë fiton qytetari dhe biznesi nga reformat fiskale drejt BE-së: taksa më të ulëta, falje detyrimesh dhe më shumë mbështetje për fermerët
Qeveria ka prezantuar sot paketën e re fiskale që do të përafrojë sistemin ekonomik shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Ministri i Financave Petrit Malaj, përmes një komunikimi në rrjete sociale, publikoi pikat kryesore të këtij plani ambicioz, që synon një rritje të qëndrueshme të të ardhurave buxhetore — deri në 10 miliardë euro në fund të dekadës, me një rritje mesatare vjetore prej 311 milionë eurosh, e bazuar kryesisht në zgjerimin e bazës tatimore.
“Paqja Fiskale” dhe lehtësimet për biznesin
Një nga shtyllat kryesore të reformës është “Paqja Fiskale 2026–2029”, e cila parashikon faljen e detyrimeve të prapambetura tatimore dhe doganore, duke krijuar një raport të ri besimi mes tatimpaguesve dhe administratës shtetërore.
Kjo nismë do të lehtësojë ndjeshëm barrën fiskale për qytetarët dhe bizneset, si dhe do të ndihmojë formalizimin e ekonomisë.
Në të njëjtën linjë, vijon politika e taksës 0% për bizneset e vogla deri në vitin 2029, për të mbështetur sipërmarrjet që gjenerojnë punësim dhe të ardhura në nivelet lokale.
Mbështetje për bujqësinë dhe rishikimi i TVSH-së
Sektori i bujqësisë do të marrë një vëmendje të veçantë në këtë strategji. Ministria e Financave ka paralajmëruar rishikimin e skemës së TVSH-së për fermerët, në përputhje me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian.
Fermerët do të përfitojnë kompensim deri në 10% të TVSH-së për çdo blerje të inputeve, mallrave apo shërbimeve që lidhen me zinxhirin e tyre prodhues.
Reforma e taksës mbi pasurinë
Një tjetër shtyllë e rëndësishme është reforma e tatimit mbi pasurinë, e cila do të bazohet në vlerën reale të pronës duke përdorur një metodologji të përditësuar të çmimeve të referencës.
Për të nxitur deklarimin korrekt të pronave dhe për të ulur informalitetin, do të hapet një proces i ri rivlerësimi me normë të reduktuar tatimore prej vetëm 5%, i vlefshëm si për individët ashtu edhe për personat juridikë.
Në përfundim, ministri Malaj theksoi se këto reforma do të krijojnë një sistem fiskal më të drejtë, më transparent dhe më konkurrues, duke e vendosur Shqipërinë në rrugën e sigurt drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030.
Pikat kryesore të reformës fiskale 2026–2030:
1. Paqja Fiskale 2026–2029
2. Taksa 0% për bizneset e vogla deri në 2029
3. Reforma e Taksës së Pasurisë
4. Mbështetja për bujqësinë me rishikimin e skemës së TVSH-së sipas praktikave të BE-së.
