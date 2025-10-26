Klubet angleze dominojnë ‘top 10’ më të pasurat në Botë, por lideri është spanjoll

ZVICER – Klubet më të mëdha të futbollit nuk janë më thjesht ekipe, ato janë makina globale që fitojnë para. Në botimin e saj, Forbes zbuloi se si loja e bukur ka evoluar në një perandori biznesi multi-milion dollarëshe, ku fuqia financiare shpesh pasqyron dominimin në fushë.
Me të ardhura rekord, rinovime stadiumesh dhe baza tifozësh globalë që shtrihen në të gjithë kontinentet, elita e Evropës vazhdon të ripërcaktojë se çfarë do të thotë pasuria sportive. Dhe revista amerikane e biznesit ka emëruar “Top 10” klubet më të pasura në botë.
Për herë të nëntë në 12 vjet, Real Madridi ulet në fron, por Manchester United është shumë afër në vendin e dytë. Rivalët e Barcelonës plotësojnë podiumin.
Lista dominohet nga klubet e Premier League – janë gjashtë – dhe nuk ka asnjë klub të Serie A.
Ja “Top 10” klubet më të pasura në botë, sipas burimit të cituar:
1) Real Madrid – 5.81 miliardë euro
2) Manchester United – 5.68 miliardë euro
3) Barcelona – 4.86 miliardë euro
4) Liverpool – 4.64 miliardë euro
5) Manchester City – 4.56 miliardë euro
6) Bajern Munich – 4.39 miliardë euro
7) PSG – 3.96 miliardë euro
8) Arsenal – 2.92 miliardë euro
9) Tottenham – 2.83 miliardë euro
10) Chelsea – 2.8 miliardë euro
