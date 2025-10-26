Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gol dhe festë, Jasir Asani vijon me superformën e tij në Iran
Transmetuar më 26-10-2025, 15:41

Jasir Asani po kalon një moment fantastik me skuadrën iraniane të Esteghlal.

Sulmuesi i Kombëtares shqiptare shënoi edhe në sfidën ndaj Fajr Sepasit, duke e çuar në tre numrin e ndeshjeve radhazi me gol.

Asani zhbllokoi takimin në minutën e 42-të nga pika e bardhë dhe festoi në stilin e tij karakteristik – fillimisht me shqiponjën, më pas me “Siu”-n e famshëm të Cristiano Ronaldos.

Atmosfera në stadium ishte elektrizuese dhe me tension, pasi tifozët vendas hodhën shishe në fushë pas golit të shqiptarit. E njëjta skenë u përsërit edhe pas penalltisë së dytë të shënuar nga Esteghlal.

Ky është goli i dytë i javës për Asanin, pas atij të realizuar në Champions-in aziatik. Anësori kuqezi duket se ka gjetur formën e tij më të mirë që prej transferimit te gjiganti iranian në verë.

