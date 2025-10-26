U shpall kampion bote në boks, Jurgen Uldedaj: Ky titull i përket Shqipërisë!

Në një mbrëmje të paharrueshme në “O2 Arena” të Londrës, Jurgen Uldedaj arriti të mposhtë kampionin kamerunas, Rolly Lambert Fogoum, dhe u shpall kampion bote në versionin IBO Cruiserweight (International Boxing Organization) për peshën e rëndë.
Kjo fitore shënon një arritje historike për sportin shqiptar, pasi Uldedaj bëhet boksieri i parë shqiptar që ngjitet në majat e boksit profesionist duke fituar një titull botëror. Pas përfundimit të ndeshjes, Ilir Demalia realizoi intervistën e parë me kampionin e ri të botës.
Intervista e plotë
Ilir Demalia: Jurgen, keni bërë një rrugë të gjatë dhe keni arritur deri këtu. Si ndiheni sot?
Jurgen Uldedaj: Në radhë të parë dua të falënderoj nga zemra familjen time, Zotin lart në qiell, skuadrën time të mrekullueshme dhe, pa dyshim, publikun shqiptar që më ka mbështetur që nga fillimi i karrierës sime. Është një ndjenjë e jashtëzakonshme. Jam i pari shqiptar që përfaqëson këto ngjyra kaq të bukura me një titull botëror.
Ilir Demalia: Para disa ditësh, në një intervistë për mediat angleze, ju thatë: “Albanians are fighters, fighters, fighters”. Sa do të vazhdojë kjo luftë për ju?
Jurgen Uldedaj: Shqiptarët e kanë në ADN luftën. Që nga frymëzuesi ynë i madh, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që u përball me perandorinë osmane, lufta është pjesë e karakterit tonë. Ky titull është vetëm një motivim për të ecur më tej, sepse qielli është kufiri.
Ilir Demalia: Jeni më shumë i emocionuar sot apo ndjeni lehtësim pas gjithë atij tensioni?
Jurgen Uldedaj: Kur arrin në këto nivele, asgjë nuk është e lehtë dhe asgjë nuk të jepet falas. Falë punës së madhe dhe përkushtimit të skuadrës sime, me Set Maura dhe Don Charles ia dolëm. Ishte një rrugëtim i vështirë, por i mrekullueshëm.
Ilir Demalia: Si u futët në rrugën e boksit? Zakonisht, në boks hyjnë ata që kërkojnë të dalin nga vështirësitë e jetës, por ju kishit një familje të mirë dhe jetë të qëndrueshme.
Jurgen Uldedaj: Është e vërtetë. Kjo ndodhi rreth 17 vjet më parë. Kam qenë një fëmijë i shëndetshëm, dhe profesori im, Rigels Nica, më mori fillimisht vetëm për t’u bërë më në formë, për të humbur pak peshë. Por ai pa tek unë talentin dhe i tha prindërve të mi: “Mos e lini djalin, ai ka dhunti natyrore.” Që nga ajo ditë, nuk jam ndarë më nga boksi. Kam sakrifikuar shumë, festa, shoqëri, vite të bukura, por sot çdo gjë ia ka vlejtur.
Ilir Demalia: Çfarë përfaqëson ky titull për ju dhe a do ta sillni në Shqipëri?
Jurgen Uldedaj: Patjetër! Ky është brezi i kampionit të botës dhe do të vijë në Shqipëri. Ky titull i përket vendit tim, Shqipërisë, dhe atje do të qëndrojë. Pas disa ditësh pushimi, do të ulemi me skuadrën për të vendosur hapat e ardhshëm, mbrojtjen e titullit apo sfidën për një tjetër brez, për t’u bërë kampion i dyfishtë bote.
Ilir Demalia: Ju jeni një njeri shumë i përulur dhe gjithmonë ia dedikoni suksesin Shqipërisë. Por çfarë ju ka dhënë Shqipëria juve?
Jurgen Uldedaj: Shqipëria më ka dhënë emrin shqiptar. Dhe për mua, kjo është gjithçka.
Ilir Demalia: Kampion i botës… por mbi të gjitha, kampion i vërtetë.
Jurgen Uldedaj: Faleminderit. Ky është vetëm fillimi.
