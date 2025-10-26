Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E rrallë! 3 djem dhe 1 vajzë, lindin katërnjakët te “Koço Gliozheni”
Transmetuar më 26-10-2025, 14:42

Tiranë- Një ngjarje e gëzueshme ka ndodhur në Spitalin Universitar Obstetrik–Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, ku një nënë solli në jetë katërnjakë nga një shtatzëni krejtësisht natyrale.

Lajmi u konfirmua nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila ndau emocionet e këtij momenti të veçantë në rrjetet sociale: “Nga familja fantastike e Rozetës dhe Geraldos, të cilët janë bekuar me katërnjakët Roal, Alrda, Roar dhe Auro, ardhur nga një shtatzëni natyrale. Jetë të gjatë vogëlushëve, të cilët pas një muaji kujdesi shëndetësor intensiv, tani janë gati për të lënë spitalin”, – shkruhet në njoftim.

Katërnjakët, tre djem dhe një vajzë, gëzojnë shëndet të plotë dhe janë bërë simbol i një mrekullie të rrallë në maternitetin e kryeqytetit. Ky rast ka prekur shumë qytetarë, që kanë përgëzuar familjen e re për bekimin e pazakontë.

