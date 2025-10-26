Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kosovë/ Dështimi i krijimit të qeverisë së re, çfarë do të bëjë presidentja Osmani?
Transmetuar më 26-10-2025, 13:58

KOSOVË – Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani do të ftojë partitë politike për konsultime. Kjo do të bëhet brenda afatit kushtetues. Këshilltari për media i presidentes Osmani, Bekim Kupina ka deklaruar se kjo do të bëhet në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese.

“Presidentja Osmani do t’i ftoj partitë politike për konsultime gjithsesi brenda afatit kushtetues dhe në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese”, tha Kupina.

