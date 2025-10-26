Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Bulqizë–Gjoricë, katër persona të lënduar
Transmetuar më 26-10-2025, 13:51

Bulqizë, 26 tetor 2025 – Një aksident rrugor është regjistruar paraditen e sotme në aksin Bulqizë–Gjoricë, ku janë përplasur dy automjete me drejtues shtetasit S.A. dhe B.T.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar lehtë dy drejtuesit e mjeteve, si dhe dy pasagjerë që ndodheshin në automjetin e shtetasit B.T. Të lënduarit janë transportuar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për përcaktimin e shkaqeve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

