Dështon krijimi i qeverisë “Kurti 3” në Kosovë

Prishtinë, 26 tetor 2025 – Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur sot të miratojë formimin e Qeverisë së re të propozuar nga Albin Kurti, duke bërë që tentativa për krijimin e kabinetit “Kurti 3” të dështojë.
Sipas rezultateve të votimit elektronik, për kabinetin e ri votuan 56 deputetë pro, 48 kundër, ndërsa 4 abstenuan, duke mos arritur shumicën e thjeshtë të kërkuar për miratim.
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, më herët kishte paraqitur para Kuvendit përbërjen e kabinetit të tij të propozuar, duke theksuar se qeveria e re do të kishte në fokus zhvillimin ekonomik, sundimin e ligjit dhe përmirësimin e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtarë.
Propozimi për kabinetin “Kurti 3” përfshinte:
Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme: Glauk Konjufca
Zëvendëskryeministre e dytë dhe Ministre e Drejtësisë: Donika Gërvalla
Zëvendëskryeministër i tretë: Fikrim Damka
Ministër i Financave: Hekuran Murati
Ministër për Familje dhe Mirëqenie Sociale: Andin Hoti
Ministër i Mbrojtjes: Ejup Maqedonci
Ministër i Punëve të Brendshme: Xhelal Sveçla
Ministër i Administratës dhe Digitalizimit: Lulzon Jagxhiu
Ministër i Shëndetësisë: Arben Vitia
Ministër i Arsimit: Avni Zogiani
Ministër i Kulturës: Fatmir Spahiu
Ministër i Sportit: Blerim Gashani
Ministër i Pushtetit Lokal dhe Administratës: Rasim Demiri
Ministre e Mjedisit: Fitore Pacolli
Ministër i Bujqësisë: Armend Muja
Ministër i Infrastrukturës: Dimal Basha
Ministre e Tregtisë: Mimoza Kusari
Ministre e Energjisë: Artane Rizvanolli
Ministër për Komunitete dhe Kthim: Nenad Rashiq
Pas dështimit të votimit, mbetet e paqartë se cili do të jetë hapi i radhës për formimin e institucioneve të reja. Analistët politikë vlerësojnë se vendi mund të përballet me një krizë të re institucionale nëse partitë nuk arrijnë marrëveshje për krijimin e shumicës parlamentare.
