Dështon krijimi i qeverisë “Kurti 3” në Kosovë
Transmetuar më 26-10-2025, 12:24

Prishtinë, 26 tetor 2025 – Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur sot të miratojë formimin e Qeverisë së re të propozuar nga Albin Kurti, duke bërë që tentativa për krijimin e kabinetit “Kurti 3” të dështojë.

Sipas rezultateve të votimit elektronik, për kabinetin e ri votuan 56 deputetë pro, 48 kundër, ndërsa 4 abstenuan, duke mos arritur shumicën e thjeshtë të kërkuar për miratim.

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, më herët kishte paraqitur para Kuvendit përbërjen e kabinetit të tij të propozuar, duke theksuar se qeveria e re do të kishte në fokus zhvillimin ekonomik, sundimin e ligjit dhe përmirësimin e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtarë.

Propozimi për kabinetin “Kurti 3” përfshinte:

Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme: Glauk Konjufca

Zëvendëskryeministre e dytë dhe Ministre e Drejtësisë: Donika Gërvalla

Zëvendëskryeministër i tretë: Fikrim Damka

Ministër i Financave: Hekuran Murati

Ministër për Familje dhe Mirëqenie Sociale: Andin Hoti

Ministër i Mbrojtjes: Ejup Maqedonci

Ministër i Punëve të Brendshme: Xhelal Sveçla

Ministër i Administratës dhe Digitalizimit: Lulzon Jagxhiu

Ministër i Shëndetësisë: Arben Vitia

Ministër i Arsimit: Avni Zogiani

Ministër i Kulturës: Fatmir Spahiu

Ministër i Sportit: Blerim Gashani

Ministër i Pushtetit Lokal dhe Administratës: Rasim Demiri

Ministre e Mjedisit: Fitore Pacolli

Ministër i Bujqësisë: Armend Muja

Ministër i Infrastrukturës: Dimal Basha

Ministre e Tregtisë: Mimoza Kusari

Ministre e Energjisë: Artane Rizvanolli

Ministër për Komunitete dhe Kthim: Nenad Rashiq

Pas dështimit të votimit, mbetet e paqartë se cili do të jetë hapi i radhës për formimin e institucioneve të reja. Analistët politikë vlerësojnë se vendi mund të përballet me një krizë të re institucionale nëse partitë nuk arrijnë marrëveshje për krijimin e shumicës parlamentare.

