Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Albin Kurti prezanton kabinetin e qeverisës. Emrat
Transmetuar më 26-10-2025, 12:05

26 Tetor, 20250

KOSOVA – “Asnjëra nga partitë parlamentare të cilave u bëmë ftesë nuk ka pranuar që të hyjë në bashkëqeverisje, megjithëse vota e qytetarit kishte përcaktuar që të kishte koalicion. Po të pranohej oferta, sot do t’i kishim ofruar vendit qeverinë, por do ta kishim numrat që ta kalonim edhe sfidën e presidentit .Ky votim sot nuk është thjesht formalitet politik, por përgjegjësi shtetërore. Pa votimin e Qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja, pa shumë institucione funksionale, pa buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm. Kjo do të nënkuptonte rrezikim të pagave për shërbyesit publikë, pensionet, shtesat për fëmijët, furnizimit me barna, furnizimin e organeve të rendit dhe sigurisë. Një vend pa buxhet është një vend që nuk mund të ecë përpara”. tha Kurti.

Disa nga emrat dhe ministritë:

Zëvendëskryeministër, Ministër i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca

Ministër i Financave – Hekuran Murati

Ministër për Familje – Andin Hoti

Mbrojtjes, Maqedonci

Xhelal Sveçla MPB

Administratë dhe digjitalizim, Lulzon Jagxhiun

Arsimit Avni Zogiani

Kulturës dhe Turizmit, Fatmir Spahiu

Sportit dhe Rinisë, Blerim Gashani

MAPL, Rasim Demiri

Mjedis, Fitore Pacolli

Bujqësisë, Armend Muja

Infrastrukturës, Dimal Basha

Komunitete dhe kthim Nenad Rashiq

Zhvillim Rajonal, Sejnur Vej.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...