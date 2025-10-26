Këshilli i Palermos miraton statutin për Komunat Arbëreshe: Mbrojtje, vlerësim dhe promovim i gjuhës dhe kulturës së tyre

Një lajm i mirë vjen sot për komunitetin arbëresh të Italisë, pasi në Këshillin Metropolitan të Palermos është miratuar statuti i rëndësishëm që synon të ruajë dhe promovojë këtë komunitet historik.
Lajmin e ka bërë me dije kryebashkiaku Rosario Petta, i cili thotë se statuti për komunat arbëreshe është miratuar me mbështetjen e gjerë të forcave politike.
Ndër të tjera, statuti parashikon mundësimin e sinjalistikës dygjuhëshe në komunat arbëreshe si dhe ruajtjen dhe promovimin e gjuhës, kulturës dhe traditave të tyre.
Njoftimi i plotë i kryebashkiakut Petta:
NJOHJE E RËNDËSISHME E QYTETIT METROPOLITAN TË PALERMOS PËR KOMUNITETET ARBËRESHE TË SICILISË
Statuti i ri u miratua nga Këshilli Metropolitan i Palermos.
Më në fund komunitetet arbëreshe të Siçilisë: Countessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi dhe Santa Cristina Gela, citohen dhe njihen brenda Provincës së Palermos me dispozita statutore.
Brenda artikujve:
-Arti. 4 – PARIMET E PËRGJITHSHME
1. Qyteti Metropolitan frymëzon veprimtarinë e tij në parimet e përgjithshme të mëposhtme:
o) të mbrojë, promovojë dhe vlerësojë pakicën historike gjuhësore arbëreshe të pranishme në territorin e saj, duke e njohur si trashëgimi historike dhe kulturore;
– Art. 17 – lëvizshmëria dhe ëalkabiliteti
5. Mitropolia, për zbatueshmërinë e kompetencës së vet, miraton një sinjalistikë rrugore dygjuhëshe ITALIANE/ARBËRESH, në afërsi të vendeve që i përkasin pakicës historike gjuhësore arbëreshe të pranishme në territorin e saj: Countessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi dhe Santa Cristina Gela.
Është për të gjithë ne Arbëreshët e Provincës së Palermos një ditë feste për objektivin e rëndësishëm të arritur falë sinergjisë dhe bashkëpunimit të të gjithë forcave politike të pranishme në Këshillin Bashkiak Metropolitan të Palermos.
Nga ana jonë ishte bashkëpunimi total i këshillave bashkiak të pesë bashkive, të cilat me frymë të bashkuar dhe pa përkatësi politike kanë çuar përpara interesat e të gjithë neve dhe komuniteteve.
Nje falenderim per keshilltaren Catia Meli dhe grupin Forza Italia per mbeshtetjen se bashku me grupet e tjera propozimet per prezantimin e artikujve superior.
Faqe e këndshme për të gjithë ne, më në fund të bashkuar nën të njëjtin flamur që mbi pesëqind vjet na lidh dhe na përfaqëson në të qenurit bindshëm dhe krenarisht Arbëreshë
Kryebashkiaku
Rosario Petta
