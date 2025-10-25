Fatos Nano në gjendje kritike prej 16 ditësh, mjekët: sfida mbetet rizgjimi i trurit

25 Tetor 2025 — Ish-kryeministri Fatos Nano vijon të luftojë për jetën në një prej spitaleve private të Tiranës, ku prej 16 ditësh ndodhet në terapi intensive pas një arresti kardiorespirator të papritur.
Burime mjekësore bëjnë me dije se gjendja e tij shëndetësore mbetet shumë e rëndë dhe e pandryshuar. Nano është ende i pavetëdijshëm dhe shfaq reagime minimale ndaj dritës, çka tregon për dëmtime të ndjeshme neurologjike.
Falë ndërhyrjes së menjëhershme të ekipeve mjekësore dhe reanimimit intensiv, zemra e tij u rikthye në funksion, por mjekët theksojnë se “sfida më e madhe tani është rizgjimi i trurit”, organi më i ndjeshëm ndaj mungesës së oksigjenit gjatë arrestit kardiak.
Një ekip i specializuar kardiologësh, neurologësh dhe reanimatorësh po ndjek pa ndërprerje trajtimin e ish-kryeministrit, i cili po mbahet nën kujdes të vazhdueshëm 24 orë në ditë.
Fatos Nano, një nga figurat më të njohura të politikës shqiptare pas viteve ’90, drejtoi qeverinë në disa periudha të ndryshme dhe ka qenë një nga themeluesit kryesorë të Partisë Socialiste të Shqipërisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd