Një vaksinë e re ruse kundër kancerit, pritet të testohet në Serbi

Sipas një artikulli të “Corriere della Sera” (21 tetor 2025), Rusia ka shpallur një vaksinë të re kundër kancerit, të quajtur “Enteromix”, e cila do të testohet për herë të parë në Serbi.
Sipas autoriteteve ruse, vaksina përdor inteligjencën artificiale për të kombinuar materialin gjenetik të pacientit me indin e tumorit dhe për të trajtuar sëmundjen, veçanërisht melanomat dhe kancerin e zorrës së trashë.
Qeveria serbe ka nënshkruar një marrëveshje me Putinin, dhe pritet që prodhimi i parë të nisë në spitalin Torlak në Beograd në vitin 2026.
Megjithatë, shkencëtarët janë skeptikë: vaksina nuk parandalon kancerin, rezultatet janë parë vetëm tek kafshët, dhe testimet tek njerëzit kanë nisur rishtas me vetëm 48 vullnetarë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd