Rama: Me Kurtin jemi miq personalisht, por kemi dallime të pashmangshme në vizionet politike

Berlin, 25 Tetor 2025 — Kryeministri Edi Rama ka folur për marrëdhëniet me homologun e tij të Kosovës, Albin Kurti, si dhe për rrugën e Shqipërisë drejt integrimit europian, gjatë një interviste për “Deutsche Welle”.
Rama u shpreh se pavarësisht marrëdhënieve miqësore personale, mes tij dhe Kurtit ekzistojnë dallime të pashmangshme në qëndrimet politike dhe mënyrën e të menduarit. “Me Albinin kam një marrëdhënie shumë miqësore në aspektin personal, por kemi dallime të pashmangshme në këndvështrime, dhe këto dallime i ndajmë hapur e drejtpërdrejt. Megjithatë, në aspektin e bashkëpunimit ndërshtetëror kemi bërë përparim të madh dhe po punojmë së bashku për projekte strategjike, si hekurudha Durrës–Prishtinë,” deklaroi Rama.
Sa i takon dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri shqiptar theksoi se Prishtina duhet të përmbushë detyrimet e saj përpara se përgjegjësia të kalojë tek Beogradi. “Sipas meje, Kosova duhet ta harrojë krejt Serbinë, të përmbushë në mënyrë unilaterale kërkesat e dialogut dhe t’i tregojë Evropës se është pala që i ka përmbushur të gjitha. Pastaj le ta marrin firmën e Serbisë. Vetëm kështu Kosova do të ecë përpara si shtet plotësisht i pavarur,” tha Rama.
Në lidhje me integrimin europian, ai nënvizoi rëndësinë e mbështetjes së Gjermanisë dhe bashkëpunimin e ngushtë me Komisionin Europian. “Gjermania ka qenë dhe mbetet një partner strategjik në rrugën tonë drejt BE-së. Kemi një kalendar të qartë për përmbushjen e detyrave deri në vitin 2027 dhe synojmë që Shqipëria të jetë gati për anëtarësim brenda vitit 2030,” u shpreh Rama, duke theksuar se ky afat nuk është një dëshirë politike, por një objektiv i bazuar në progres konkret.
