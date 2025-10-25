Napoli i Kontes trondit Interin në “Maradona”, rikthehet fuqishëm në garë për titullin!

Napoli, 25 Tetor 2025 — Pas një jave të vështirë me humbje në Serie A dhe në Champions, Napoli është rikthyer me një fitore madhështore ndaj Interit, duke triumfuar 3-1 në stadiumin “Diego Armando Maradona”.
Skuadra e Antonio Contes tregoi karakter dhe dominim përballë zikaltërve, që u gjunjëzuan në një përballje plot intensitet. De Bruyne hapi serinë e golave në pjesën e parë nga pika e bardhë, pas një penalltie të fituar nga Di Lorenzo. Megjithatë, belgu u detyrua të largohej nga fusha për shkak dëmtimi pak minuta më vonë.
Në pjesën e dytë, Napoli shpërtheu. McTominay dhe Anguissa vulosën fitoren me dy gola të shpejtë, duke shfrytëzuar pasiguritë në mbrojtjen e Interit. Zikaltërit gjetën vetëm golin e nderit me Çalhanoglun në minutën e 59-të, nga penalltia.
Me këtë sukses, Napoli ndal euforinë e Interit dhe i merr Milanit vendin e parë në renditje, duke rikthyer garën për titullin në një betejë të zjarrtë mes gjigantëve të futbollit italian.
