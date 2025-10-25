Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-basketbollist dhe anëtar i bordit të Yllit
Transmetuar më 25-10-2025, 19:50

Klubi i basketbollit “Ylli” nga Suhareka ka bërë të ditur me dhimbje lajmin për ndarjen nga jeta të ish-lojtarit dhe ish-anëtarit të bordit të klubit, Arben Fondaj.

Në njoftimin zyrtar, klubi ka vlerësuar kontributin e çmuar të Fondajt në zhvillimin e basketbollit në Suharekë dhe përkushtimin e tij ndaj sportit dhe komunitetit.

“Me dhimbje të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të Arben Fondajt, ish-lojtarit, ish-anëtarit të bordit të K.B.  Ylli dhe ish-anëtarit të bordit të Federatës së Basketbollit të Kosovës.

Arbeni do të kujtohet gjithmonë për kontributin e tij të çmuar në zhvillimin e klubit tonë dhe për dashurinë e sinqertë që kishte ndaj basketbollit dhe qytetit të Suharekës,” thuhet në reagimin e klubit.

U prehtë në paqe. 🕊️

