Aksident në Durrës. I riu humb kontrollin e mjetit, përplas dy kalimtarë në “Taulantia”
25-10-2025, 19:15

Durrës, 25 Tetor 2025 — Një aksident është regjistruar pasditen e sotme në rrugën “Taulantia” të Durrësit, ku një 30-vjeçar dyshohet se ka humbur kontrollin e automjetit dhe ka përplasur dy këmbësorë.

Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 17:40, kur drejtuesi i mjetit, shtetasi E. Sh., banues në Durrës, për shkaqe ende të paqarta, humbi drejtimin e automjetit. Si pasojë, janë goditur dy persona, Sh. G., 61 vjeçe, dhe E. G., 32 vjeç, të cilët u transportuan menjëherë në Spitalin Rajonal të Durrësit. Mjekët raportojnë se të dëmtuarit ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.

Durrës / Informacion paraprak

Rreth orës 17:40, në rrugën “Taulantia”, automjeti me drejtues shtetasin E. Sh., 30 vjeç, banues në Durrës, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe, për pasojë, ka goditur dy shtetas këmbësorë. Shtetasit e dëmtuar, Sh. G., 61 vjeçe, dhe E. G., 32 vjeç, janë dërguar në Spitalin Rajonal Durrës për ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

