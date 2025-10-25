Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ish-presidenti francez Sarkozy kërcënohet me jetë nga të burgosurit e tjerë, pamjet bëjnë xhiron e rrjetit. Video
Transmetuar më 25-10-2025, 14:38

FRANCA- Ish-presidenti i Francës, Nicolas Sarkozy, po përballet me kërcënime dhe fyerje nga të burgosurit e tjerë, pavarësisht masave të forta të sigurisë që janë marrë ndaj tij. Në disa video të publikuara në rrjetet sociale, dëgjohen të burgosurit teksa e fyejnë dhe e thërrasin me emër gjatë natës, me qëllim që ta shqetësojnë dhe ta pengojnë të flejë. Vetëm një ditë më parë, tre të burgosur u ndaluan pas publikimit të një videoje tjetër me përmbajtje kërcënuese ndaj ish-presidentit francez.

Prokuroria e Parisit ka hapur një hetim për kërcënime ndaj jetës së Nicolas Sarkozy-t, ndërsa policia ka sekuestruar dy telefona celularë dhe po punon për identifikimin e të gjithë personave të përfshirë në ngjarje.

