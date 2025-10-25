Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Çfarë po ndodh në Durrës? Policia ‘blindon’ burgun ku ndodhen politikanë e krerë bandash – kontroll i befasishëm në qelitë e sigurisë së lartë
Transmetuar më 25-10-2025, 11:08

Forca të shumta policie dhe efektivë të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve zhvilluan sot një kontroll “blic” në ambientet e burgut të Durrësit, ku ndodhen të dënuar dhe të paraburgosur me rrezikshmëri të lartë, përfshirë politikanë dhe drejtues bandash kriminale.

Durrës, 25 tetor 2025 — Masa të shtuara sigurie janë vendosur sot në Burgun e Durrësit, ku prej orëve të paradites janë zhvilluar kontrolle të befasishme në disa sektorë të institucionit.

Sipas burimeve zyrtare, efektivë të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe të Policisë së Shtetit kanë kryer një operacion verifikimi dhe kontrolli në qelitë dhe ambientet e përbashkëta, pas informacioneve operative se në disa prej dhomave mund të kishte sende të ndaluara, përfshirë telefona celularë, lëndë narkotike dhe mjete komunikimi.

“Kontrolli është zhvilluar në mënyrë të befasishme, në disa sektorë ku ndodhen të dënuar me rrezikshmëri të lartë. Synimi është parandalimi i hyrjes së sendeve të ndaluara dhe garantimi i rendit e sigurisë në institucion,” bënë me dije burime nga administrata e burgjeve.

