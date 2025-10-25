Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fshati i Linit shpallet ‘Ansambël Arkitektonik Urban’
Transmetuar më 25-10-2025, 09:01

Fshati i Linit është shpallur “Ansambël Arkitektonik Urban”, duke u përfshirë në zonën shqiptare të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Lajmin e ka bërë me dije kryeministri i vendit, Edi Rama, i cili krahas një video nga fshati i Linit shkruan:

“Mirmëngjes, dhe nga fshati i bukur i Linit që sapo është shpallur “Ansambël Arkitektonik Urban”, duke u përfshirë në zonën shqiptare të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, ju uroj një fundjavë të mbarë”.

