Stuhia tropikale Melissa godet Haitin, tre të vdekur

Stuhia tropikale Melissa ka vrarë tre persona në Haiti. Sipas autoriteteve, ka të ngjarë që stuhia të forcohet në një uragan gjatë fundjavës, sipas Qendrës Kombëtare të Uraganeve (NHC) të SHBA-së. “Dy persona kanë vdekur dhe një është plagosur”, tha agjencia e Mbrojtjes Civile e Haitit në faqen e saj të internetit, “duke e çuar në tre numrin e vdekjeve të lidhura me motin në 48 orët e fundit”.
Një burrë u vra të mërkurën nga një pemë që ra. Rritja e nivelit të ujit të lumit Saint-Martin, për shkak të reshjeve të dendura të shiut, shkatërroi një urë në pjesën verilindore të vendit dhe shtëpi në veriperëndim, në Port-des-Peys, sipas Mbrojtjes Civile.
Stuhia tropikale Melissa ndodhej 360 kilometra në jugperëndim të Port-au-Prince, kryeqytetit të Haitit, dhe 310 kilometra në juglindje të Kingston, kryeqytetit të Xhamajkës, mbrëmë, sipas paralajmërimit të fundit të emergjencës së NHC-së, të lëshuar në orën 03:00 (ora e Greqisë). Stuhia tropikale mund të forcohet në një uragan në 48 orët e ardhshme, duke goditur Xhamajkën dhe Haitin jugperëndimor. Edhe pse intensiteti i fenomenit – stuhia e 13-të tropikale e sezonit – “ka ndryshuar pak në orët e fundit”, mund të ketë “përmbytje katastrofike dhe rrëshqitje toke në vende në pjesën jugore të ishullit Hispaniola dhe në Xhamajka gjatë fundjavës”, sipas qendrës.
