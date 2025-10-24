Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Rren nëna dhe gruaja jote’! Dalin pamjet me video të deputetit shqiptar që goditi me grushte qytetarin në mes të qytetit
Transmetuar më 24-10-2025, 22:37

PRISHTINË – Një incident i pazakontë ka ndodhur sot në sheshin “Ibrahim Rugova” në Prishtinë, ku deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Armend Zemaj, është përfshirë në një konflikt fizik me një qytetar. Pamjet e publikuara nga “Gazeta Blic” tregojnë momentin kur deputeti po jepte një intervistë televizive dhe papritur një kalimtar i drejtohet me fjalë provokuese.

Situata ka dalë shpejt jashtë kontrollit. Zemaj shihet duke u afruar me nervozizëm drejt qytetarit, të cilin e godet disa herë, ndërsa në sfond dëgjohen edhe replika të ashpra. Në një moment, deputeti dëgjohet duke i thënë: “Të rren nëna dhe gruaja jote”.

Pas incidentit, të dyja palët janë shoqëruar nga policia për të dhënë sqarime mbi rrethanat e ngjarjes. Ende nuk ka një reagim zyrtar nga deputeti apo nga LDK lidhur me këtë përplasje që ka shkaktuar shumë reagime në rrjetet sociale.

Video nga Blic

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...