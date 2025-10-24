Aeroplanmbajtëse dhe anije luftarake! Pentagoni rrethon Venezuelën

SHBA- Administrata Trump ka urdhëruar vendosjen e Grupit të Sulmit të Aeroplanmbajtëses Gerald R. Ford në Hemisferën Perëndimore, teksa zërat për një konflikt ushtarak shtohen gjithnjë e më tepër.
"Në mbështetje të direktivës së Presidentit për të çmontuar Organizatat Kriminale Transnacionale (TCO) dhe për të luftuar narko-terrorizmin në mbrojtje të Atdheut, Sekretari i Luftës ka drejtuar Grupin e Sulmit të Aeroplanmbajtëses Gerald R. Ford dhe krahun ajror të aeroplanëve të transportuesit drejt zonës së përgjegjësisë (AOR) të Komandës Jugore të SHBA-së (USSOUTHCOM)," tha zëdhënësi i Pentagonit Sean Parnell në një deklaratë të premten.
"Prania e shtuar e forcave amerikane në AOR të USSOUTHCOM do të forcojë kapacitetin e SHBA-së për të zbuluar, monitoruar dhe ndërprerë aktorët dhe aktivitetet e paligjshme që kompromentojnë sigurinë dhe prosperitetin e atdheut të Shteteve të Bashkuara dhe sigurinë tonë në Hemisferën Perëndimore," shtoi ai. "Këto forca do të rrisin dhe shtojnë kapacitetet ekzistuese për të ndërprerë trafikimin e narkotikëve dhe për të degraduar dhe çmontuar TCO-të", shtoi ai.
Prej disa ditësh është raportuar se SHBA po investone dhe me operacione sekrete në rrëzimin e pushtetit të Nicolas Maduro, të cilin Trump e quan "diktatori narko-terrorist" i Venezuelës.
Grupi i Dymbëdhjetë i Sulmit të Anijeve Ajrore të Marinës Amerikane (CSG-12 ose CARSTRKGRU 12) është një nga katër grupet e sulmit të transportuesve të Marinës Amerikane që aktualisht i janë caktuar Komandës së Forcave të Flotës së Shteteve të Bashkuara. USS Gerald R. Ford është transportuesi i avionëve i caktuar si anija kryesore e grupit të sulmit. Njësitë aktualisht të caktuara në Grupin e Dymbëdhjetë të Sulmit të Anijeve Ajrore përfshijnë Transportuesin Ajror Krahun Eight, kryqëzorin e klasit Ticonderoga USS Normandy (CG-60) dhe Skuadronin 2 të Destroyerëve.
