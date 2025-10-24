Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zjarr në një kabinë elektrike në Fier, ndërhyrja e shpejtë shmang tragjedinë
Transmetuar më 24-10-2025, 19:59

24 Tetor 2025

FIER – Momente paniku janë regjistruar mbrëmjen e sotme në qytetin e Fierit, ku një kabinë elektrike u përfshi nga flakët në hyrje të një pallati pesëkatësh në lagjen “Liri Gero”. Zjarri alarmoi banorët, të cilët njoftuan menjëherë shërbimin zjarrfikës.

Falë ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarrfikëse, flakët u neutralizuan në kohë, duke parandaluar përhapjen e zjarrit dhe shmangur dëme të mëdha në pallat dhe zonën përreth. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar.

Sipas autoriteteve, dyshohet se zjarri është shkaktuar nga mbingarkesa në rrjetin elektrik, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar shkakun e saktë të incidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...