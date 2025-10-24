Paleontologët gjejnë në gjendje perfekte vezën 70 milionë vjeçare të dinosaurit (FOTO)

Paleontologët argjentinas gjetën rastësisht një vezë dinosauri 70 milionë vjeçare të ruajtur në mënyrë të përsosur gjatë një gërmimi.
"Ishte një surprizë e plotë dhe absolute," tha për National Geographic Gonzalo Leonel Muñoz, një paleontolog vertebrorësh në Muzeun Argjentinas të Shkencave Natyrore Bernardo Rivadavia, për zbulimin "spektakolar". "Nuk është e pazakontë të gjesh fosile dinosaurësh, por problemi me vezët është se ato janë shumë më pak të zakonshme."
Skuadra e paleontologëve thuhet se po kryente një fushatë gërmimesh në rajonin e pasur me fosile të Río Negro, kur ata hasën në embrionin e lashtë.
Ndërsa vezët e dinosaurëve ishin gërmuar në zonë më parë, gjetja e një të tillë kaq të ruajtur mirë ishte shumë e rrallë.
Pamjet dhe fotot shoqëruese të postuara në faqen e Instagram-it të Laboratorit të Anatomisë Krahasuese dhe Evolucionit të Vertebrorëve (LACEV) tregojnë udhëheqësin e ekipit dhe anatomistin e klasit botëror Federico Agnolín duke mbajtur vezën, e cila është në një gjendje kaq të përsosur sa duket e zier fort.
"Kjo është me shumë mundësi gjetja e PARË e këtij djali në Amerikën e Jugut", shkruhet në mbishkrimin e njërit prej klipeve. "Siç mund ta shihni, ky fosil është mbi 70,000,000 vjeç, dhe ??NUK ISHTE VETËM, NE GJETIM NJË FOLE."
Kjo vezë, e cila është afërsisht sa madhësia e një embrioni struci, ka të ngjarë t’i përkiste gjinisë Bonapartenykus – një teropod i vogël mishngrënës që endej në rajon gjatë periudhës së vonë të Kretakut.
"Është e pazakontë të gjesh vezën e një dinosauri të mundshëm mishngrënës, aq më pak në këtë gjendje", tha Muñoz, duke vënë në dukje se ata ishin mësuar të shihnin "vezë dinosaurësh sauropodësh (ato me qafë të gjatë), por këto kishin vezë sferike, si topa gjigantë, me guaska më të trasha".
