SHBA autorizon gjeneralin Wesley Clark të dëshmojë në Hagë në mbrojtje të Thaçit

24 Tetor 2025
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë miratimin që gjenerali i njohur Wesley Clark të dëshmojë në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit në Hagë. Lajmi është konfirmuar nga ekipi mbrojtës i ish-presidentit të Kosovës.
Sipas avokatit Luka Mishetiç, Clark ka marrë autorizimin zyrtar për të dëshmuar në mbrojtje të Thaçit dhe pritet të jetë dëshmitari i fundit i mbrojtjes. Ai nuk mund të udhëtojë drejt Hagës përpara datës 17 nëntor, ndaj dëshmia e tij pritet të zhvillohet më 18 ose 19 nëntor.
Mbrojtja ka kërkuar që trupi gjykues të caktojë edhe datën 21 nëntor si seancë shtesë në rast nevoje për finalizimin e dëshmisë së Clark, si dhe ka kërkuar shtimin e deklaratës së tij në listën e provave.
Gjenerali amerikan do të dëshmojë për përpjekjet e NATO-s në zbatimin e marrëveshjes së tetorit 1998 midis Richard Holbrooke dhe Sllobodan Millosheviçit, si dhe për dhunën e ndodhur pas kthimit të refugjatëve kosovarë në verën e vitit 1999.
Në parashtrimin e dorëzuar thuhet se Clark do të sqarojë ndërveprimet e tij me UÇK-në, delegacionin kosovar në Rambuje dhe në veçanti me Hashim Thaçin, për të cilin ai ka deklaruar se “nuk kishte kontroll mbi UÇK-në”. Sipas tij, Thaçi ishte një figurë politike pa përvojë ushtarake dhe nuk mund të mbahet përgjegjës për veprimet e të tjerëve.
Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi ndodhen në paraburgim në Hagë që nga nëntori i vitit 2020, përballë akuzave për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
