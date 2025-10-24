Tronditet Vatikani: Rreth 4,400 persona të abuzuar seksualisht nga priftërinj katolikë në Itali

24 tetor 2025
Një raport tronditës ka dalë në dritë në Itali, ku sipas organizatës “Rete L’Abuso”, rreth 4,400 persona janë abuzuar seksualisht nga priftërinjtë katolikë në raste të regjistruara që nga viti 2020. Shifrat u publikuan më 24 tetor dhe janë bazuar në dëshmitë e viktimave, dokumente gjyqësore dhe raportime mediatike – sipas agjencisë Reuters.
Themeluesi i “Rete L’Abuso”, Francesco Zanardi, deklaroi se për disa raste nuk dihet saktësisht periudha kur kanë ndodhur abuzimet, duke e bërë numrin real të viktimave potencialisht edhe më të lartë.
Reagimet dhe qëndrimi i Kishës
Sinodi Italian i Peshkopëve nuk ka komentuar ende mbi gjetjet e raportit, pavarësisht kritikave të fundit nga Komisioni i Vatikanit për Mbrojtjen e të Miturve, i cili kërkon më shumë transparencë në trajtimin e akuzave për abuzim brenda kishës.
Kisha Katolike është përballur për dekada me skandale të ngjashme në vende të ndryshme të botës. Në Itali, autoritetet lokale kishtare janë akuzuar se nuk kanë treguar transparencë të mjaftueshme në përballjen me këtë fenomen. Papa Leoni XIV kërkon transparencë
Papa i ri, Leoni XIV, i cili u takua këtë javë për herë të parë me të mbijetuarit e abuzimeve, u bëri thirrje peshkopëve që “të mos fshehin akuzat për shkelje”. Ai vijon linjën e paraardhësit të tij, të ndjerit Papa Françesku, i cili gjatë 12 viteve të papatit e kishte vendosur luftën kundër abuzimit seksual si një përparësi, megjithëse me rezultate të përziera. Të dhënat alarmante
Sipas raportit të “Rete L’Abuso”:
Janë regjistruar 1,250 raste të dyshuara abuzimi;
1,106 prej tyre përfshijnë priftërinj katolikë;
Në total, 4,625 persona konsiderohen viktima, prej të cilëve 4,395 janë abuzuar nga priftërinjtë;
4,451 prej viktimave ishin nën 18 vjeç, ndërsa 4,108 ishin djem;
Viktimat e tjera përfshijnë 5 murgesha, 156 të rritur të cenueshëm dhe 11 persona me aftësi të kufizuara.
Nga 1,106 priftërinj të dyshuar, vetëm:
76 janë dërguar në gjykata kishtare;
17 janë pezulluar përkohësisht;
7 janë transferuar në famulli të tjera;
18 janë shkarkuar ose kanë dhënë dorëheqjen;
5 prej tyre raportohet se kanë kryer vetëvrasje.
Ky raport i fundit shton presionin mbi Vatikanin për të ndërmarrë reforma të reja dhe për të garantuar drejtësi për viktimat e abuzimit klerikal.
