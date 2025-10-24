Rama shpall Paqen Fiskale nga 2026: Lehtësim për bizneset dhe më shumë të ardhura për shtetin

Rama: “Paqja Fiskale” do të nisë vitin e ardhshëm – Malaj: Synojmë rritje të qëndrueshme ekonomike
Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se qeveria është e vendosur të finalizojë “Paqen Fiskale” brenda këtij viti, për të nisur zbatimin e saj në fillim të vitit të ardhshëm.
> “Është shumë e rëndësishme që ‘Paqja Fiskale’ të hartohet dhe të përmbyllet me sukses në aspektin konceptual deri në fund të këtij viti, në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojmë me zbatimin e saj. Kam shumë besim se nëse konceptohet dhe planifikohet siç duhet, do të jetë një mesazh pozitiv për sipërmarrjen dhe do të rrisë të ardhurat për buxhetin e shtetit,” – theksoi Rama, duke nënvizuar se ulja e informalitetit dhe rritja e performancës fiskale mbeten qëllimet kryesore të qeverisë.
Nga ana e tij, Ministri i Financave, Petrit Malaj, tha se objektivi i ekzekutivit është të sigurojë një trajektore të re zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, përmes politikave të balancuara dhe reformave të thella.
> “Qëllimi ynë është i qartë dhe ambicioz. Përmes kombinimit të politikave të shëndosha fiskale dhe monetare, reformave strukturore të thella dhe investimeve strategjike, ekonomia shqiptare do të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë,” – deklaroi Malaj.
Iniciativa e “Paqes Fiskale” pritet të përfshijë masa që lehtësojnë barrën tatimore, nxisin formalizimin e biznesit dhe rrisin efikasitetin në administratën fiskale.
