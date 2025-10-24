Vrasja e grekut dhe shqiptarit, hetimet marrin kthesë të papritur! Pistë e re për autorët e vërtetë

24 Tetor, 2025
Hetimi për vrasjen e dyfishtë që tronditi Finikoundën ka hyrë në fazën më intensive, me hetuesit që po analizojnë të dhëna të reja që po ndryshojnë drejtpërdrejt trajektoren e kërkimit të autorëve të krimit. Prokurorja e çështjes ka marrë tashmë në dorë analizat e komunikimeve nga shtatë telefona celularë, që lidhen me ngjarjen dhe periudhën rreth saj, duke përfshirë natën e vrasjes, si dhe ditët përpara dhe pas ngjarjes, të cilat janë të lidhura me mesazhe dhe biseda që ndodhin midis Mesinisë dhe Athinës.
Sipas raportimeve të Kostas Gazoulis në emisionin Newsroom të ERT News, këto të dhëna po çojnë drejt një shqyrtimi të mëtejshëm të dyshimeve për kontradikta në dëshmitë e dy 22-vjeçarëve që ndodhen në paraburgim. Kjo tregon se hetuesit janë shumë afër të zbulojnë një pamje më të qartë të ngjarjes, dhe mund të ndihmojnë për të hedhur dritë mbi disa pika të pazbuluara ende.
Një aspekt tjetër që po shqyrtohet është mundësia e një nxitësi që ka udhëhequr krimin. Avokatja Katerina Fragaki, që ka qenë për vite me radhë përfaqësuese ligjore e viktimës dhe tani përfaqëson mbesën e tij, ka theksuar se familja e viktimës beson se vrasësit nuk janë vetëm dy të rinjtë e arrestuar. Ajo sugjeron se motivi i krimit mund të ketë qenë financiar, për shkak të pasurisë së madhe të viktimës. Sipas saj, ka indikacione që nxitësi i mundshëm mund të ketë qenë nga vetë rrethi familjar i viktimës.
“Klientja ime nuk beson se autorët janë vetëm dy 22-vjeçarët,” tha avokatja. Ajo gjithashtu la të kuptohet për përfshirjen e mundshme të personave nga brenda familjes së viktimës, një sugjerim që mund të shtojë edhe më shumë tension në hetime.
Një pyetje kryesore që mbetet ende pa përgjigje është: Kush shtypi këmbëzën e armës dhe ku ndodhet arma e krimit? Kjo mbetet një pikë kyçe që mund të shpie në zbardhjen e plotë të krimit, pasi arma ende nuk është gjetur. Avokatja Fragaki ka shpresë se arma do të gjehet dhe do të ofrojë prova vendimtare për përfundimin e hetimeve.
Për më tepër, hetuesit po ndjekin dhe një tjetër element të rëndësishëm të hetimeve, skuterin që autorët përdorën për të ikur nga vendi i ngjarjes. Ky mjet gjithashtu nuk është ende gjetur. Policia ka në dorë një video që tregon një nga të dyshuarit duke u dukur në stacionin e autobusëve të Kifissos, disa orë pas ngjarjes, një detaj që mund të ofrojë një informacion të rëndësishëm për ndihmën në identifikimin e autorëve.
Në përpjekje për të mbledhur më shumë prova dhe për të zbardhur këtë vrasje, hetuesit janë duke përgatitur një mozaik të detajuar të ngjarjes, dhe mund të jenë afër të zbulojnë kush qëndron realisht pas kësaj vrasjeje të dyfishtë që ka tronditur rajonin e Mesinisë dhe ka ngjallur shqetësime të mëdha për sigurinë dhe besueshmërinë e individëve që mund të jenë përfshirë në këtë krim të rëndë. Hetimi vazhdon, dhe zyrtarët shpresojnë të kenë më shumë informacion në ditët në vijim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd