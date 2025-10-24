Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shtangen udhëtarët! Ishte duke bërë check-in, humb jetën papritur një person në Aeroportin e Prishtinës
Transmetuar më 24-10-2025, 13:48

Prishtinë | 24 Tetor 2025

Një ngjarje e rëndë është shënuar sot në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, ku një person ka humbur jetën papritur gjatë procedurave të regjistrimit për fluturim (check-in).

Sipas të dhënave të para, viktima ka qenë duke u përgatitur për të udhëtuar kur është rrëzuar në mënyrë të befasishme, duke shkaktuar panik te udhëtarët dhe stafi i pranishëm. Personeli mjekësor i aeroportit ka ndërhyrë menjëherë për t’i dhënë ndihmën e parë, por pavarësisht përpjekjeve, ai nuk ka mundur të mbijetojë.

Autoritetet e aeroportit dhe Policia e Kosovës kanë nisur menjëherë hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar shkaqet e vdekjes, të cilat ende nuk janë bërë publike.

Ndërkohë, identiteti i viktimës nuk është bërë i ditur, në pritje të njoftimit zyrtar nga organet kompetente. Ngjarja ka shkaktuar tronditje te udhëtarët dhe vonesa të përkohshme në disa fluturime për shkak të procedurave hetimore që po zhvillohen në vendngjarje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...