20 artistë, një workshop, një ide: si të rishkruajmë rregullat e kreativitetit

«IQOS Curious Minds» është iniciativa globale e lançuar nga IQOS, në bashkëpunim me Seletti si partner vizionar, për një rrugëtim të dedikuar bashkëveprimit, eksperimentimit dhe, mbi të gjitha, kuriozitetit.
Showroom-i i Seletti sjell të gjitha produktet e njohura të markës, përfshirë edhe ato të krijuara në bashkëpunim me Toilet Magazine. Aty nuk gjen heshtjen solemne të një galerie, por një atmosferë krejt ndryshe: tingujt e bisedave në dhjetëra gjuhë që ndërthuren si një orkestër simfonike. Midis tavolinave të mbushura me skica, pëlhura, bojëra dhe tabletë që shfaqin ilustrime digjitale në zhvillim, artistët diskutojnë mbi gjuhë dhe ndikime të reja.
Një eksperiment i guximshëm, me mbi njëzet krijues nga e gjithë bota, i udhëhequr nga drejtori kreativ Stefano Seletti, për të krijuar një workshop unik, një laborator ku kurioziteti u bë katalizatori i IQOS Curious Minds, projektit global të IQOS që feston kreativitetin si një forcë që sfidon status quo-në.
Dy ditë kaosi krijues, të konceptuara për të formësuar perspektiva të reja artistike dhe për të vendosur në qendër ndërveprimin, diversitetin dhe dëshirën për të rishkruar rregullat e dizajnit.
Stefano Seletti mirëpret 20 artistë nga e gjithë bota
Bashkëpunimi midis IQOS dhe Seletti bazohet në një vizion të përbashkët: nga njëra anë, një markë që ka rikrijuar përvojën e duhanpirësve të rritur e konsumit të duhanit përmes alternativave më pak të dëmshme, të mbështetura në inovacion dhe teknologji; nga ana tjetër, një markë italiane dizajni që gjithmonë ka revolucionarizuar jetën e përditshme, duke e kthyer atë në një objekt estetik reflektimi.
Të dy ndajnë bindjen se inovacioni nuk është thjesht një qëllim në vetvete, por një lente për të parë botën ndryshe, më lirshëm dhe më guximshëm.
20 artistë, 20 vizione, një koncept
Ndër artistët ndërkombëtarë, të perfshire stilistë mode, ilustrues, artist grafiti, arkitekt, artist konceptual, dizajner industrial e grafik ishte edhe krijuesi digjital shqiptar Geri Prendushi, i cili e sheh një mendje kurioze si një mekanizëm që ndryshon e evoluon me kohën, por edhe si një proces njohjeje të vetvetes dhe eksperimentimi mbi aspekte të ndryshme.
Këtë eksperiencë Geri e përshkruan si surreale dhe si një mundësi për të ndërthurur elemente të traditës, duke u dhënë atyre një qasje lokale, por të kombinuar me modernitetin dhe dimensionin bashkëkohor.
Workshop-i në Seletti shënoi kapitullin e dytë të IQOS Curious Minds, një rrugëtim që është zhvilluar gjatë gjithë vitit, duke përfshirë jo vetëm komunitetin artistik, por edhe përdoruesit e rritur të IQOS në një dialog të hapur dhe gjithëpërfshirës.
Pas instalacionit gjatë Milan Design Week 2025 — një ftesë për të imagjinuar hapësira të reja për takime dhe lidhje — dhe pas lançimit të fushatës IQOS Curious X, e krijuar për të ofruar përvoja që shtyjnë kufijtë e inovacionit përmes bashkëpunimeve me krijues të jashtëzakonshëm, udhëtimi do të kulmojë në fund të tetorit me IQOS Sensorium Worlds, një ngjarje globale në Milano, ku idetë e lindura gjatë workshop-it do të marrin formë.
Qëllimi është i qartë: të promovohet kurioziteti si një forcë transformuese, e aftë për të sjellë ndryshim dhe për t’u shtrirë drejt horizonteve të reja, ende të paprekura. Sepse, në fund, kurioziteti nuk është vetëm një shkëndijë kreative — është një qëndrim, një mënyrë e të ekzistuarit në botë. Dhe me IQOS Curious Minds, ai bëhet çelësi për të imagjinuar së bashku një të ardhme që nuk frikësohet të sfidojë kufijtë e asaj që është parë deri më sot.
