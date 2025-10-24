Horoskopi i Paolo Fox për sot, e enjte 24 tetor 2025

Lexoni horoskopin ditor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: parashikimet e sotme astrologjike, e premte 24 tetor 2025, për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Dashi
Ditë e mirë, Dashi. Yjet shpërblejnë ata që guxojnë dhe, nëse ka një shenjë kokëfortë, kjo është e jotja. Edhe pse mund të ketë ende disa probleme kontraktuale apo ligjore që nuk janë zgjidhur plotësisht, ato do të gjejnë zgjidhje gjatë vitit të ardhshëm, kur ndikimi i Jupiterit do të jetë më i favorshëm. Megjithatë, tani ke mundësi të ndalosh një “armik” dhe të përballosh çdo situatë me guxim. Kjo është një ditë fitimtare, dhe ashtu do të jetë edhe fundjava, me Hënën në anën tënde. Pse të mos përfitosh nga ky moment për të rikuperuar një lidhje, nëse ka pasur ftohje fizike apo emocionale?
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Dashi, vendosmëria jote është arma jote më e fortë. Je i aftë të përballosh çdo sfidë, edhe kur rruga nuk duket e qartë. Përdore këtë energji për të rregulluar marrëdhëniet personale, për të bërë gjeste që afrojnë njerëzit që ke humbur. Guximi nuk duhet të përdoret vetëm për të luftuar, por edhe për të afruar ata që të mungojnë. Edhe nëse zgjidhjet nuk vijnë menjëherë, mos humb besimin.
Demi
Ke nevojë për dashuri dhe mirëkuptim, dhe fundjava mund të të ofrojë diçka më shumë. Hëna nuk është më në pozicion të kundërt, ndaj ata që janë ndier keq mesditën e të mërkurës dhe të enjtes tani do të ndihen më mirë. Ky është një qiell që flet për vendime të rëndësishme dhe për dashuri. E para gjë që duhet bërë është të rivendosësh rendin në ndjenjat e tua. Në punë, nëse diçka mungon ose është në rishikim, mund të ketë një fazë të përkohshme pauze për t’u rikthyer më vonë me më shumë forcë. Jemi në një periudhë “stand-by”.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Demi, pas disa ditësh të vështira, tani ndien nevojën për qetësi. Kjo fundjavë të fton të kujdesesh për ndjenjat dhe të komunikosh me sinqeritet. Në punë, mos ki frikë të ndalesh për pak për të reflektuar; nganjëherë ngadalësimi është mënyra më e mirë për të rimarrë energjitë. Lejo veten të jesh i ndjeshëm dhe kërko dashurinë që meriton — qielli të mbështet në këtë rikuperim emocional.
Binjakët
Ka ditë kur lodhja ndihet më shumë dhe nervozizmi e mbulon çdo gjë tjetër. Kjo fundjavë, me Hënën kundër, mund të sjellë dyshime dhe tensione, sidomos në raportet me të tjerët. Kujdes sot në fushën e punës. Nëse ke një aktivitet që funksionon edhe gjatë fundjavës, bëj më të pakten ose përpiqu të mos nervozohesh. Në dashuri, ke nevojë për më shumë qëndrueshmëri. Nëse punon me njerëz që nuk të respektojnë, sot mund të shpërthesh.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Binjakë, lodhja që ndien është e kuptueshme pas ditëve të ngarkuara. Kujdes që të mos derdhësh tensionin mbi të tjerët. Merr pak kohë për veten dhe shmang debatet pa kuptim. Mos ndjehesh fajtor për këtë nevojë; është momenti i duhur për të kuptuar se çfarë të bën mirë dhe për të shmangur reagime impulsive. Në dashuri, kërko stabilitet dhe shprehi qartë dëshirat e tua, pa pretenduar gjithçka menjëherë.
Gaforrja
Yjet premtojnë diçka të mirë. Është e vërtetë që dashuria nuk është shumë e gjallë në këto ditë, por pas 6 nëntorit situata do të përmirësohet ndjeshëm. Jupiteri është në anën tënde dhe të mbron, ndaj edhe nëse ka pasur tensione apo pengesa, do t’i kapërcesh. Sot ke një energji shtesë dhe mund të përballosh çdo provokim të vogël me qetësi. Përgatitu për lajme të reja.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Mësimet që ke marrë kohët e fundit po të ndihmojnë të rindërtosh besimin. Edhe nëse dashuria duket e ftohtë, mos u shqetëso — ajo do të marrë ritëm pas 6 nëntorit. Përdore këtë ditë për të forcuar veten, për të lënë pas vogëlsirat dhe për t’u përqendruar te gjërat që të japin energji pozitive. Mbrojtja e Jupiterit është një bekim i fortë që të udhëzon drejt rikuperimit.
Luani
Përdore mirë këtë ditë, sepse dy ditët e fundit nuk kanë qenë të shkëlqyera — dhe jo për fajin tënd. Ke prirjen të kërkosh gjithmonë më të mirën, por ndonjëherë pikërisht kjo të lodh. Kur nuk gjen kënaqësi në dashuri apo në punë, nuk është sepse nuk përpiqesh, por sepse ke standarde shumë të larta dhe nuk pranon kompromise. Kjo fundjavë nis me Hënën në pozicion të mirë, ndaj e shtuna dhe e diela do të sjellin një frymëmarrje të fortë pozitive.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Luan, kërkesa jote për përsosmëri është si një shpatë me dy tehe: të shtyn përpara, por ndonjëherë të lë bosh. Nuk është e thënë që çdo njeri apo situatë të arrijë nivelin që kërkon. Kjo fundjavë të ndihmon të rigjesh qetësinë dhe të relaksohesh. Në dashuri, lëshoje kontrollin dhe gëzo momentet pa pritur gjithçka perfekte — dashuria e vërtetë qëndron në thjeshtësi.
Virgjëresha
Sot ndihesh nën stres. Fundjava shërben për të çliruar tensionet e mbledhura ditët e fundit, veçanërisht pas disa konflikteve. Mund të jesh në përplasje me ambientin e punës ose të ndihesh i kufizuar në mundësitë e tua. Disa po presin përgjigje ose rezultate që vonohen. Jo çdo gjë është e qartë, dhe ka ditë kur përpiqesh të mbash qetësinë, por sot mund të jetë e vështirë. Fundjava, megjithatë, sjell mundësinë për të hequr peshën emocionale.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Virgjëreshë, dëshira jote për kontroll mbi gjithçka shpesh të lodh. Kjo fundjavë të fton të dorëzosh pak nga barra që ke marrë. Mos u përpiq të zgjidhësh çdo gjë menjëherë — ndonjëherë mjafton të pranosh që disa procese kërkojnë kohë. Fitoje qetësinë përmes pushimit, frymëmarrjes dhe largimit nga mendimet e tepërta. Balanca e brendshme është qëllimi yt më i rëndësishëm tani.
Peshorja
Me këtë qiell është e rëndësishme të shoqërohesh me njerëzit e duhur. Ka nga ata që janë liruar nga një barrë dhe tani mund të përjetojnë gjatë kësaj fundjave ndjesi shumë të veçanta. Shpresoj që dashuria të jetë e pranishme në jetën tënde, sepse Venusi është në anën tënde dhe të mbështet. Me Hënën në pozicion të favorshëm gjatë së shtunës dhe së dielës, mund të ndodhin takime të veçanta. Ata që janë në një lidhje mund ta forcojnë atë, ndërsa beqarët do të kenë mundësi për njohje të reja.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Peshore, lehtësia që ndien në shpirt është fryt i zgjedhjeve të guximshme që ke bërë. Të çlirohesh nga situata të rënda të ka dhënë hapësirë për ndjenja më të pastra dhe më të vërteta. Përdore fundjavën për t’u rrethuar me njerëz të mirë e frymëzues, dhe lejoje veten të ndjekë rrjedhën e energjisë së Venusit. Dashuria mund të të befasojë nëse e mban zemrën të hapur — ndjenja të reja janë në horizont.
Akrepi
Ky është një qiell dinamik dhe i rëndësishëm për të riafirmuar forcën dhe energjinë tënde pozitive. Ke mundësi të ndjekësh intuita që mund të rezultojnë fituese në të ardhmen. Kur qielli është në anën tënde, është koha për të vepruar — suksesi varet prej teje. Jep maksimumin, por ki kujdes të mos izolohesh nga të tjerët: ndonjëherë, për shkak të ndjeshmërisë, mund të mbyllesh në vetvete dhe të mos pranosh mendimet e të tjerëve. Megjithatë, dëgjimi i këshillave mund të jetë më i dobishëm sesa mendon.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Akrepi, ndjeshmëria jote e thellë është një dhuratë, por mund të të bëjë të tërhiqesh nga të tjerët. Sot shfrytëzoje energjinë tënde të madhe për të ndërtuar diçka konkrete, por mos harro të dëgjosh edhe ata që ke përreth. Një këshillë apo një vërejtje mund të të ndihmojë të shohësh më qartë. Mos ki frikë nga përplasjet mendimore — nga hapja ndaj të tjerëve mund të lindin mundësi të reja dhe suksese që nuk i prisje.
Shigjetari
Me këtë qiell, dashuria është pranë teje. Të pret një fundjavë intriguese, ndaj përgatit diçka të bukur që nga sot: një takim, një emocion të veçantë, një moment që të mbetet në kujtesë. Ka më shumë harmoni në qiell dhe ti ndihesh më mirë kur mund të japësh diçka nga vetja. Je njeri bujar dhe të pëlqen që kjo të njihet nga të tjerët. Yjet paralajmërojnë takime interesante dhe mundësi të reja.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Shigjetar, ndjesia e harmonisë që po ndien buron nga dëshira për të ndarë entuziazmin dhe energjinë tënde me të tjerët. Ditët në vijim do të jenë frymëzuese, plot takime dhe mundësi të reja. Bujaria është çelësi i lumturisë sate: kur jep me zemër, jeta të shpërblen dyfish. Rikthehet kureshtja, dëshira për të zbuluar, për t’u habitur — dhe qielli është gati të të mbështesë në çdo hap, nëse mbetesh i hapur dhe i sinqertë.
Bricjapi
Ky është një konfigurim që kërkon përqendrim. Merkuri dhe Marsi janë në aspekt të favorshëm dhe e zbusin ndikimin e Jupiterit të kundërt. Kohët e fundit je përpjekur të gjesh qetësi dhe të shmangësh përplasjet me ata që të kundërshtojnë. Tani ke në dorë disa “letra fituese”: ata që kanë tentuar të të dëmtojnë nuk do të kenë sukses. Fundjava sjell emocione të forta, ndërsa për dashurinë, nëse ka pasur tensione apo grindje, pas 6 nëntorit yjet do të jenë shumë më të buta. Prandaj shmang konfliktet dhe prit momentin e duhur.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Bricjap, qëndrueshmëria dhe durimi yt po japin rezultate. Sot mund të lejosh veten të relaksohesh, duke ditur se pozicioni yt është i fortë dhe i respektuar. Nëse në marrëdhënie mbeten ende çështje të hapura, mos i zgjidh me nxitim: koha është aleati yt. Përdore fundjavën për t’u lidhur më shumë me ndjenjat që kanë vërtet rëndësi dhe për të rifituar energjinë e brendshme.
Ujori
Duhet të rikuperosh qetësinë. Disa ditë më parë, sidomos të mërkurën dhe të enjten, ishin të lodhshme, por tani qielli po hapet dhe po sjell një atmosferë shumë më të mirë, veçanërisht gjatë fundjavës. Nëse ka pasur debate apo ftohje, tani mund të zbuten. Këshilla e ditës: bëj diçka që të ndryshon ajrin — një udhëtim i shkurtër ose një ditë me njeriun e zemrës do të të bëjnë mirë.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Ujor, është koha për të lënë pas lodhjen dhe për t’u rifreskuar. Fundjava është ideale për të rindërtuar qetësinë dhe për të afruar njerëzit që do. Venusi ndihmon në marrëdhënie, prandaj mos e nënvlerëso fuqinë shëruese të dashurisë ose të një njohjeje të re. Nëse zemra është ende bosh ose sapo ke dalë nga një ndarje, qielli të jep një mundësi për të rilindur emocionalisht.
Peshqit
Po hyn në një fundjavë disi të çuditshme. Është e vërtetë që qielli është pozitiv dhe tetori ka qenë një muaj i mirë — nëntori do të jetë edhe më premtues. Por e njeh veten: mjafton një fjalë e gabuar apo një situatë e paqartë që të të prishë humorin. Edhe aspekti fizik ka rëndësi: ky fundjavë nuk këshillon nxitime, as në veprime, as në fjalë. Qëndro i qetë dhe ruaj ekuilibrin. Për këtë do të flitet edhe ditët në vijim.
REFLEKTIM DHE THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Peshq, ndjeshmëria jote e madhe mund të të bëjë të reagosh më fort se duhet. Sot ruaj qetësinë dhe mos e merr personale çdo fjalë apo situatë. Zgjidh me kujdes si flet dhe si vepron; shmang skenat e panevojshme dhe mos lejo që lodhja fizike apo emocionale të të ndikojë. Qielli i nëntorit do të jetë shumë më i ndritshëm — prandaj përdore këtë fundjavë për të ruajtur forcat dhe për të rindërtuar ekuilibrin tënd të brendshëm.
