Fusha kthehet në ‘det’ në një ndeshje të Konferenca Ligë në Kroaci. U luajt vetëm 12 minuta
Transmetuar më 24-10-2025, 07:44

KROACI – Një ndeshje e Ligës së Konferencës së Evropës midis Rijekës dhe Sparta Pragës u ndërpre pas vetëm 12 minutash, pasi shiu i rrëmbyeshëm e bëri fushën të pamundshme për t’u luajtur.

Ndeshja e Fazës së Ligës në Kroaci u ndërpre me rezultatin 0-0, pasi një shi i rrëmbyeshëm e shndërroi sipërfaqen e Stadiumit HNK Rijeka në një pellg me ujë të ndenjur, ku ishte e pamundur të kontrollohej topi në të gjithë fushën.

Gjyqtari Sandro Scharer e anuloi ndeshjen pasi u konsultua me të dy kapitenët, ndërsa kushtet u përkeqësuan. Lojtarët luftuan për të kontrolluar topin, pasi zonat e mbushura me ujë e bënë të pamundur pasimin dhe lëvizjen.

