Moment historik në energjitikë! Privatët kalojnë shtetin për prodhim me mbi 51% të prodhimit

TIRANË, 23 Tetor 2025
Një moment historik është shënuar në sektorin energjetik shqiptar. Për herë të parë që nga krijimi i sistemit elektroenergjetik, prodhuesit privatë të energjisë kanë kaluar shtetin për nga kapaciteti i instaluar. Një ndryshim i madh strukturor që tregon transformimin e tregut dhe rritjen e ndikimit të investimeve private në energjinë kombëtare.
Sipas të dhënave zyrtare të Entit Rregullator të Energjisë (ERE), deri më 31 dhjetor 2024, kapaciteti total prodhues i instaluar në Shqipëri arriti në **3,213 megavat (MW)** – një rritje me **537 MW** krahasuar me vitin 2023. Kjo rritje, thuhet në raport, është nxitur kryesisht nga investimet në burime të rinovueshme, veçanërisht në energjinë diellore.
**Privatët tejkalojnë shtetin**
Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH), që historikisht ka dominuar sektorin përmes kaskadës së Drinit, zotëron aktualisht **1,563 MW**, ose **48.6%** të kapacitetit total të instaluar. Ndërkohë, prodhuesit privatë kanë arritur në **1,650 MW**, duke zënë **51.4%** të tregut. Për krahasim, një vit më parë raporti ishte 56% për KESH dhe 44% për privatët.
Ky kalim i balancës përbën një pikë kthese në sektorin energjetik, duke reflektuar fuqizimin e aktorëve privatë që kanë përfituar nga politikat lehtësuese dhe nxitëse për burimet e rinovueshme.
**Nga hidrocentralet te dielli: transformimi i energjisë shqiptare**
Që nga miratimi i politikave të koncesioneve në vitin 2007, prodhimi privat ka njohur një rritje të vazhdueshme, me investime të mëdha si ato të **Statkraft** në Devoll, **Ayen Energji** në kaskadën e Fanit dhe **Verbund** në projektin e Ashtës.
Në vitet e fundit, energjia fotovoltaike ka ndryshuar rrënjësisht dinamikën e sektorit. Qeveria ka miratuar një kuadër ligjor që lehtëson ndërtimin e parqeve diellore dhe nxit diversifikimin e burimeve, duke ulur varësinë e vendit nga hidrocentralet. Disa nga projektet më të mëdha tashmë kanë hyrë në prodhim ak
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd