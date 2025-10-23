Shpërthim në fabrikën ruse të municioneve në Kopeysk, shënohen 12 viktima

RUSI- Të paktën 12 persona kanë vdekur në qytetin rus të Kopeyskut, rreth 1,600 kilometra larg kufirit ukrainas, pas një shpërthimi në një fabrikë municionesh. Shpërthimi i fuqishëm ndodhi të mërkurën në mbrëmje, ndërsa autoritetet ruse ende nuk e kanë njoftuar zyrtarisht shkakun e incidentit.
Fabrika, sipas mediave ruse, është një nga njësitë kryesore të prodhimit të municioneve në rajonin e Chelyabinsk. Operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë, ndërsa autoritetet kanë bllokuar hyrjen në zonë. Videoja e kamerave të sigurisë thuhet se ka kapur momentin e shpërthimit.
Kopeysk, a suburb of Chelyabinsk — a powerful explosion hit the area near the Plastmass factory.Two thousand kilometers from Ukraine. That’s what Russia’s “special military operation” has come to. pic.twitter.com/npaLislzYG— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025
